都市是孩子遊戲場 民進黨8日圓山花博辦親子派對

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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨8日將在圓山花博花海廣場舉辦「都市就是孩子的遊戲場」DPP親子派對。民進黨性平部與首度攜手特公盟合辦街道遊戲，結合街道彩繪、泡泡及紙箱遊戲，讓大人看見孩子們的生活及心理需求，提供兒童自在玩耍的場域。

民進黨新聞部主任吳崢、性平部主任李晏榕、還我特色公園行動聯盟秘書長潘汝璧今天出席記者會，宣傳即將舉辦的「都市就是孩子的遊戲場」DPP親子派對，時間在8日週六下午2時到6時，地點在圓山花博花海廣場。

李晏榕表示，當天DPP親子派對內容相當豐富，包含，兒少身體教育、母語推廣、以及特公盟帶來市集限定遊戲，都可以讓大朋友與小朋友玩得盡興。親子派對也歡迎民眾帶毛小孩一起參加，現場有寵物義診和和義剪活動，讓毛小孩和主人一起同樂。

李晏榕說，這次市集餐飲彰顯台灣多元文化的特質，邀請到馬來西亞、印尼、越南的新住民美食攤位，以及台灣在地原住民的人氣美食，讓大家從美食中感受到台灣的多元性。市集也設有彈珠台、棉花糖製作、串珠等豐富內容，主舞台從開場至活動結束同步有精彩活動，包含巴奇先生的動態打擊樂與小丑劇團互動，每個活動都相當精彩與歡樂。

潘汝璧說，民進黨性平部與特公盟合作，讓圓山花博廣場變身成孩子的遊戲場，讓孩子徜徉在五彩繽紛的彩繪、拉出可以裝自己的大泡泡，在紙箱區打造自己的設計品牌，盡情裝扮自己，幫自己做包包、鞋子、帽子、太陽眼鏡，無論是誰都能在當天秀出最美的自己。

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李晏榕補充，特公盟這次特別設計的SHOW自己手作遊戲，發想是來自於贏得變裝皇后冠軍的妮妃雅，由孩子自己手做飾品，展演出自己最喜歡的樣子。民進黨始終希望每個台灣孩子都可以在自由與多元的環境下成長，也可以毫不畏懼地表現出自己最喜歡的樣子，而這也是DPP親子派對的價值之一。

吳崢並邀請來賓一起用親子派對宣傳單，摺成紙飛機，代表「開始玩樂」的儀式，當天攜帶用傳單製成的紙飛機就可以參加特公盟的街道遊戲。（編輯：郭無患）1130605