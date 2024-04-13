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首頁 / 政治

吳建德捲土重來 台中平地原住民議員補選獲勝

2024/4/13 17:49（4/13 18:21 更新）
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台中市平地原住民議員補選13日投開票，國民黨候選人吳建德（中）在父親、前台中市議員吳顯森（左）及哥哥、現任市議員吳呈賢（右）全力輔選下，以得票數1060票勝出。（吳呈賢提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月13日
台中市平地原住民議員補選13日投開票，國民黨候選人吳建德（中）在父親、前台中市議員吳顯森（左）及哥哥、現任市議員吳呈賢（右）全力輔選下，以得票數1060票勝出。（吳呈賢提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市第15選舉區（平地原住民）議員補選今天投票結果揭曉，捲土重來的國民黨候選人吳建德以得票1060票勝出，繼哥哥台中市議員吳呈賢之後進軍台中市議會。

台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）因原國民黨籍議員黃仁當選第11屆平地原住民立委，而於13日辦理補選。

這次補選共有吳軍（國民黨籍）、吳建德（國民黨籍）、余俊宏（無黨籍）、曾健基（無黨籍）、林清發（無黨籍）5人登記參選，其中以同屬國民黨的吳軍及吳建德競爭最激烈。

吳建德是前台中市議員吳顯森的兒子，他的哥哥是現任市議員吳呈賢，吳建德在2022年的市議員選舉中不敵黃仁而敗選，這次捲土重來，在父兄的全力輔選下迎戰由黃仁力挺的吳軍，投票結果以1060票領先吳軍的714票。

吳建德勝選後表示，原住民大多都是基層勞工，工作就是為了讓下一代有更好的生活和未來，感謝族人支持思維全新、想法創新的他，當選即為責任的開始，他會落實競選政見，為族人爭取更多權益福利。

根據台中市選舉委員會統計顯示，這次平地原住民選舉人數共1萬851人，選委會共在各區設置35個投開票所，投票率為21.31%。（編輯：郭諭儒）1130413

台中市第15選舉區（平地原住民）議員補選13日投開票，結果傍晚明朗，由國民黨候選人吳建德以1060票勝出。圖為各候選人得票統計情形。（台中市選委會提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月13日
台中市第15選舉區（平地原住民）議員補選13日投開票，結果傍晚明朗，由國民黨候選人吳建德以1060票勝出。圖為各候選人得票統計情形。（台中市選委會提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年4月13日
#黃仁
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