立院設數位身分證調閱小組 推舉高金素梅任召集人

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（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院內政委員會今天通過「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組運作要點」，運作期間為4月17日到5月31日止，可向相關機關調閱文件，會中並推舉無黨籍立委高金素梅擔任召集人。

行政院在民國110年宣布暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解求償金額，行政院長陳建仁日前指出，工程會與廠商協商後達成協議，金額希望能在新台幣2.8億元以下。

立法院內政委員會3月18日通過臨時提案，決議成立數位身分證換發政策調閱專案小組，盡速釐清真相、追究相關失職人員責任，內政委員會下午審查「數位身分證換發政策及預算執行專案調閱小組運作要點」草案。

討論過程中，國民黨立委許宇甄提出的草案版本，認為只要設置1名召集人，且運作期間從4月17日起到8月31日止。另外，為應調閱文件需要，得赴相關單位查訪，並得訪談與本案相關人士或諮詢專家、學者。

民進黨立委吳琪銘所提草案中，則明定由內政委員會召委吳琪銘、高金素梅輪流擔任召集人，運作期間則從4月17日起到法定會期結束的5月31日止。

但朝野立委就召集人人數、運作期間有不同意見，擔任會議主席的許宇甄一度要直接表決處理，但高金素梅則建議，先暫時保留爭議條文，再多溝通、討論。

許宇甄說明，為避免設2名召集人影響調閱時程，建議比照交通委員會的鏡電視調閱小組，只設1名召集人。民進黨立委蘇巧慧解釋，上屆立法院成立疫苗調閱小組時，雖民進黨是多數，但仍設2名召集人，讓時任立委的蔣萬安也能擔任召集人，且召集人可以決定題目、時間點，藍綠要互相比較好。

最後，在國民黨立委牛煦庭建議下，藍綠雙方各退一步、未經表決就達成共識，調閱小組只設1名召集人，並由國民黨、民進黨共同推舉高金素梅擔任，調閱小組運作期間則到法定會期結束的5月31日，經小組決議得延長之，至於可到相關機關查訪的條文，則不予採納。

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要點明定，小組成員為內政委員會全體立委，小組會議須有1/3立委出席才得開會，若有決議也須出席立委過半數同意，必要時得召開秘密會議，調閱文件對象為與數位身分證換發政策及預算執行的所有相關機關，小組開會時得邀機關首長列席說明，非有正當理由不得拒絕出席及說明。

另外，要點明定，小組成員應親自行使查閱職權，並負保密義務，不得抄錄、攝影、影印、誦讀機密文件。若機關拒絕提供機密文件，應以書面釋明機密種類和原因，並在3個工作天內送交專案小組存查。（編輯：張若瑤）1130417