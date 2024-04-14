死刑釋憲案 3 / 大法官曾3度表態 主張死刑相關規定不違憲

大法官曾3度表態 主張死刑相關規定不違憲

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死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭將於4月23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，是否影響死刑存廢或牽動修法，各界高度關切。

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（中央社記者林長順台北14日電）憲法法庭23日將針對死刑釋憲案言詞辯論，改制前的大法官會議曾做出超過800個解釋案，其中第194號、263號、476號解釋與「死刑」有關，都認為與死刑相關的規定與憲法尚無牴觸。

包括王信福等37名死囚認為，刑法第271條第1項（殺人罪）死刑規定及有重要關聯的刑法第33條第1款規定的主刑種類「死刑」，牴觸憲法，聲請法規範憲法審查。憲法法庭訂於23日上午10時進行言詞辯論。

死刑存廢一直是台灣社會關注的焦點，民國70年代，有民眾對於「戡亂時期肅清煙毒條例」規定販賣毒品者處死刑，聲請釋憲。

大法官會議於74年做出釋字第194號解釋，認為煙毒條例立法固嚴，但戡亂時期為肅清煙毒，以維護國家安全及社會秩序的必要而制定，並無牴觸憲法。

民國78年間，「反共義士」馬曉濱等3人涉嫌擄人勒索，得手後釋放肉票，但涉犯「懲治盜匪條例」擄人勒贖罪，是唯一死刑，引發社會關注。當時人權團體等紛紛為馬曉濱等人請命，認為他們未傷害肉票，罪不該死，3人也委由律師聲請釋憲。

大法官會議於79年間做出釋字第263號解釋，認為懲治盜匪條例為特別刑法，對意圖勒贖而擄人者，不分犯罪情況及結果如何，概以死刑為法定刑，立法甚嚴，但若有情輕法重，裁判時可依刑法第59條酌量減輕其刑；如果有未經取贖而釋放被害人者，也可依刑法規定減輕其刑，足以避免過嚴刑罰，與憲法尚無牴觸。

另外，一名台北地方法院陳姓法官審理販毒案時，認為肅清煙毒條例和毒品危害防制條例中有關死刑、無期徒刑的法定刑規定，違背憲法比例原則、罪刑相當原則、平等原則及生命權保障原則，聲請釋憲。

大法官於88年做出釋字第476號解釋，認為兩法關於死刑、無期徒刑的法定刑規定，是本於特別法嚴禁毒害的目的而為的處罰，乃維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，無違憲法規定。（編輯：蕭博文）1130414