台南殺警案家屬：廢死是沽名釣譽政治操作

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（中央社記者林長順台北23日電）憲法法庭進行死刑釋憲案言詞辯論犯罪被害人保護協會律師陳淑貞受訪說，犯保對被害人家屬進行問卷調查，高達9成反對廢死。台南殺警案家屬認為，廢死是沽名釣譽、政治操作。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭今天召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲。

陳淑貞指出，犯保協會曾對該會服務的347件故意犯罪致死案件中，隨即篩選90份問卷調查，詢問被害人家屬對於死刑存廢的看法。調查顯示，贊成有死刑者超過96.7%，比一般民調來的更高。

她表示，這些家屬都屬於3年內開案的重大案件家屬，他們雖然悲傷還在，但有很多意見還是理性且宏觀。例如家屬認為，殺小孩或殺至親屬於罪大惡極不能原諒，他們也認為精神疾病不是一定不能判死刑，如果在監所的話必須強制治療。

陳淑貞說，台南殺警案的家屬認為，廢死是沽名釣譽、政治操作。歐盟於2003年廢死後，就有人開始在台灣大力主張廢死，但主張廢死的比例沒有增高，反對廢死的聲浪依然存在，比例很高。

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她表示，廢死的推動在台灣民間引起相當大反彈、反感。廢死得有配套措施，但到目前為止，配套措施是什麼，大家完全不知道。有些人主張可以採用「不得假釋」的無期徒刑，但這種「完全沒有明天」的狀況也是違反人權。

陳淑貞指出，這些死囚聲請非常上訴、釋憲，目的就是拖延死刑執行，造成一種很奇怪的現象，有30幾名死囚這麼多年來沒辦法執行死刑，應該是另一件事，不能延伸推論「死刑」違憲。（編輯：方沛清）1130423