王鴻薇批郭智輝紅色資本家 綠：為攻擊而攻擊

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（中央社記者范正祥、林敬殷台北17日電）崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長，國民黨立委王鴻薇今天質疑，崇越及其子公司於中國各地設廠布局，在中國服務據點高達12地，且在中國註冊5家子公司，如果依照民進黨過去標準，郭智輝可謂是民進黨口中的「紅色資本家」。

民進黨立法院黨團回應，國民黨立委一再提出片面且不正確的訊息，令人遺憾。政務官必須禁得起社會的檢驗，立委基於國會監督角色，可以針對政務官端出政策嚴格監督，但在野黨無所不用其極，為攻擊而攻擊，為批評而批評的言論，相當遺憾。

內定行政院長卓榮泰昨天公布第3波內閣名單，包括新任經濟部長將由郭智輝接任。但王鴻薇昨天下午在臉書質疑此項人事，指郭智輝「曾違反證交法被判緩刑」、「外媒爆協助華為設晶圓廠」。

王鴻薇今天在國民黨立法院黨團記者室舉行「賴清德親中？揭發郭智輝紅色資本家入主經濟部！」記者會，稱郭智輝爭議大，呼籲民進黨好好查清楚。

王鴻薇表示，郭智輝所涉爭議還包括，崇越及其子公司在中國各地設廠布局，在中國服務據點高達12地，且在中國註冊5家子公司。

王鴻薇表示，去年選舉時，綠營側翼、立委攻擊鴻海創辦人郭台銘「紅色資本家」、「中共乖寶寶」等言論，如今總統當選人賴清德內閣人事，內定郭智輝出任經濟部長，「難道賴清德親中？要幫郭智輝紅色資本家入主經濟部？」

王鴻薇說，郭智輝在體育圈也引起眾怒，因為他多次「狼來了」欺騙球迷，2014年先說要認養球場、以進軍職棒為目標，但後來又稱目前沒計畫；到了2015年，再說如果2017年有第5隊、願當第6隊，還說要加入日本獨立聯盟，但到了2017年時，崇越認為加盟職棒門檻5.8億元太高。後來味全龍重返中華職棒有了第5隊規模，郭智輝直接在2022年表態不進職棒。

國民黨立委黃健豪在記者會也質疑郭智輝過去曾捐政治獻金給民進黨，他說，2019年1月2日，郭智輝以全家人的名義陸續在同一天捐贈5筆政治獻金給民進黨，之後還因為有額度限制，又找了崇越集團的其他人捐款給民進黨，這與郭智輝將接任經濟部長有無關係，未來在推行政策上是否可以保持中立。

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民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪時指出，郭智輝確實曾在2007年因商務糾紛涉及證交法事件，該公司也已依相關法規調換公司負責人，這是一起商務糾紛導致的案件。至於郭智輝協助中國興建晶圓廠，就扯得太遠，崇越公司旗下的蘇州崇越是承包廢水處理工程業務，跟立委所指的晶圓廠，本質上有很大差異。

吳思瑤表示，國民黨團總召傅崐萁過去曾因違反證交法，一案被判刑2年10個月，另一案被判刑8個月，並入監服刑過。國民黨立委大聲撻伐郭智輝的同時，同樣的標準，傅崐萁違反證交法的罪行，更為嚴重。（編輯：翟思嘉）1130417