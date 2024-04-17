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郭台銘恭喜郭智輝任經長 讚能力強「曾開車陪我拜訪廠商」

2024/4/17 15:32（4/17 16:25 更新）
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準行政院長卓榮泰16日在公布第3波內閣人事，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝（圖）接任。中央社記者裴禛攝 113年4月16日
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（中央社記者吳昇鴻台北17日電）內定經濟部長郭智輝曾因緣際會認識鴻海創辦人郭台銘，當過郭的司機跟翻譯。郭台銘今天表示，恭喜郭智輝出任經濟部長，他曾在日本仰賴郭智輝親自開車陪同拜訪廠商，稱讚郭智輝以自身聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家。

郭台銘下午發布聲明表示，恭喜郭智輝即將就任經濟部長，認識郭智輝時間是1980年左右，當時他還在創業前期，郭智輝年紀非常輕，不超過30歲，「日文好，能力強，在貿易商擔任行銷負責人」，主要工作內容是協助台灣的中小企業主赴日採購科技產品，或是將日本的技術移轉至台灣。

郭台銘說，回想當年自己是個創業小老闆，郭智輝是經營日本商社的經理人，因業務需要陪同前往日本與總公司洽談生意。在初期對日本商場尚不熟悉情況下，郭智輝既擔任日文翻譯，也因日本是右駕，他人生地不熟無法開車，仰賴郭智輝親自開車陪同拜訪廠商，更帶他認識日本高壓電纜的規格及品質檢驗等專業知識。

郭台銘表示，郭智輝以自身的聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家，很感謝他在當年的協助。

郭智輝

郭智輝小檔案

  • 生日：1953年2月7日
  • 學歷：台北大學企業管理碩士、博士
  • 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長
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為台北大學企業管理學系博士，曾經擔任過台灣管理學會理事長、中華民國企業經理協進會理事長、中華民國棒球協會副理事長，也在台北大學商學院企管系兼任教授。現為新東向產學研聯盟協進會理事長、中華民國企業經理協進會常務監事、社團法人國家生技醫療產業策進會理事，也將是第一位出身半導體業界的經濟部長。（編輯：林淑媛）1130417
#日本
#郭台銘
#經濟部長
#郭智輝
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