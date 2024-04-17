郭台銘恭喜郭智輝任經長 讚能力強「曾開車陪我拜訪廠商」

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（中央社記者吳昇鴻台北17日電）內定經濟部長郭智輝曾因緣際會認識鴻海創辦人郭台銘，當過郭的司機跟翻譯。郭台銘今天表示，恭喜郭智輝出任經濟部長，他曾在日本仰賴郭智輝親自開車陪同拜訪廠商，稱讚郭智輝以自身聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家。

郭台銘下午發布聲明表示，恭喜郭智輝即將就任經濟部長，認識郭智輝時間是1980年左右，當時他還在創業前期，郭智輝年紀非常輕，不超過30歲，「日文好，能力強，在貿易商擔任行銷負責人」，主要工作內容是協助台灣的中小企業主赴日採購科技產品，或是將日本的技術移轉至台灣。

郭台銘說，回想當年自己是個創業小老闆，郭智輝是經營日本商社的經理人，因業務需要陪同前往日本與總公司洽談生意。在初期對日本商場尚不熟悉情況下，郭智輝既擔任日文翻譯，也因日本是右駕，他人生地不熟無法開車，仰賴郭智輝親自開車陪同拜訪廠商，更帶他認識日本高壓電纜的規格及品質檢驗等專業知識。

郭台銘表示，郭智輝以自身的聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家，很感謝他在當年的協助。