死刑釋憲 學者：緩死是能考慮的可行措施

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）憲法法庭今天進行死刑釋憲言詞辯論，法務部代表由被害人角度、罪刑相當原則觀點進行詰問。學者表示，緩死是能考慮的可行措施，以在監表現判斷能否教化，並以此決定是否執行死刑。

台灣目前尚未執行的37名死刑犯，主張死刑違反憲法平等權、生存權、平等原則等，聲請法規範憲法審查並停止執行。憲法法庭今天召開言詞辯論庭，法務部與聲請人方進行交互詰問。

法務部詢問鑑定團體財團法人犯罪被害人保護協會代表律師陳淑貞，被害人對於加害人被判處死刑的看法，以及被害人遭殺害後，被害人遺屬的生存權與免於恐懼的權利遭侵害看法。

陳淑貞表示，台南殺警案遺屬的想法是希望法律能正視被害人傷痛，加害人知法玩法、意圖脫罪。也有被害人遺屬表示，廢除死刑是沽名釣譽、政治操作，重點是無論被害人、加害人都有人權、尊嚴，不該只談死刑犯的人性尊嚴。

法務部詢問專家學者中央研究院法律學研究所研究員許家馨、開南大學法律學院暨法律學系教授鄭善印、國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連。

法務部問題包括，反廢死一方強調死刑具有威嚇效果，是否贊成以終身監禁不得假釋，作為代替死刑的刑事制裁手段，及論述過去南韓法院判決死刑合憲的原因，以及西歐國家廢死背後的意識形態，是否與台灣有扞格之處。

賴擁連表示，希望不要再談論死刑嚇阻，嚇阻與死刑存在間沒有關係，定期刑或無期徒刑，也不一定達到嚇阻效果，依據法務部每年公布的數字，顯示再犯率不低。

賴擁連指出，若以終身監禁不得假釋取代死刑，不符合監獄行刑法立法目的，也不會是合理配套，緩死是能考慮的可行措施，以在監表現作為判斷能否教化的依據，並以此決定是否執行死刑。

許家馨表示，南韓刑法採取類似台灣的罪刑相當、比例原則標準，且南韓法院認為若廢除死刑，例如隨機殺人等極端案件，就沒有相對應的刑事處罰，若聲請方、政府單位不能證明死刑未比無期徒刑，有更多的嚇阻效果，即必須合憲。

許家馨指出，廢死要考量價值銜接，西方國家歷經許多轉變，如何建設一套要求加害者面對自身的罪過，為罪過贖罪的程序，是合理的共同要求。

此外，法務部詢問鄭善印今天以「死刑存廢不能僅抽象辯論」為題的媒體投書，是否具體反駁廢死。

鄭善印表示，死刑威嚇力不能僅以成本效益做為考量，是否過度殘忍，也非少數人拍板決定，目前僅憑部分空洞概念而要做出判斷，這是危險的。（編輯：戴光育）1130423