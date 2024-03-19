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境外移入風險倍增 高市前鎮區竹內里登革熱現蹤

2024/3/19 21:04（3/19 21:16 更新）
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高雄市前鎮區竹內里本週新增1例登革熱確診個案，防疫團隊除完成當地家戶室內外地毯式孳生源檢查及化學防治，另也進行病媒蚊密度調查，共發現78處積水處，其中12處已經孳生病媒蚊孑孓，陽性率達15.3%。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月19日
高雄市前鎮區竹內里本週新增1例登革熱確診個案，防疫團隊除完成當地家戶室內外地毯式孳生源檢查及化學防治，另也進行病媒蚊密度調查，共發現78處積水處，其中12處已經孳生病媒蚊孑孓，陽性率達15.3%。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月19日
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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄市衛生局今天表示，前鎮區竹內里本週新增1例登革熱確診個案，防疫團隊發現該里有78處積水處，其中12處已經孳生病媒蚊孑孓，陽性率達15.3%並捕獲27隻斑蚊。

衛生局發布新聞稿表示，高雄今年有登革熱境外移入個案2例，依據國際疫情資料顯示，近期東南亞國家登革熱疫情病例數高於去年同期，而自今年以來全台境外移入登革熱病例數已達34例，較去年同期增加約2.2倍。

高雄市防疫團隊除完成竹內里家戶室內外地毯式孳生源檢查及化學防治，另也進行病媒蚊密度調查，發現78處積水處，其中12處已經孳生病媒蚊孑孓，陽性率達15.3%。團隊捕獲27隻斑蚊，顯示病媒蚊密度高，陽性態樣包含水桶、花器、底盤、頂樓水生植物盆栽、水溝等。

衛生局指出，環境中只要0.5公分積水就能孳生埃及斑蚊，且近期氣溫環境適合病媒蚊快速生長，請民眾每週針對住家室內外進行「巡、倒、清、刷」徹底清除可能積水孳生病媒蚊的容器。

衛生局提醒，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新台幣1萬5000元罰鍰，並公布違規態樣及地點於衛生局全球資訊網。衛生局也呼籲，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，務必儘速前往高雄市542家登革熱整合式醫療合約院所。（編輯：黃世雅）1130319

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