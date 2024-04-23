學者死刑二派論 奪生命權違憲 符合應報合憲

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（中央社記者劉世怡台北23日電）憲法法庭今天進行死刑釋憲案言詞辯論庭，半數學者認為侵犯人性尊嚴、剝奪生命權而違憲，半數認為符合應報並罪有應得，憲法應追求「所有人」的正義，勿僅重視加害人，應合憲。

中央研究院法律學研究所研究員許家馨指出，他認為死刑存廢是兩種價值體系的衝突，兩種價值體系沒有哪一種必然優越，也沒有邏輯上的必然性，不適合由憲法法庭進行終局的決斷，他不認為刑法第33條規定死刑做為法定刑是根本違憲，而相關的制度選項，他認為應保留相當空間，由立法機關進行選擇。

許家馨提到，死刑存廢在兩種價值體系的衝突縫隙之中，而且縫隙塞滿火藥，事實上，憲法法庭沒有辦法透過解釋就得到跨越價值體系，讓公眾可以廣泛接受的結論。

他說，殘酷刑罰其實牽涉主觀感受和文化價值，例如1個人雙手被綁，頭部被套到刑圈當中，腳下的木板彈開，全身重量向下，經雙腿不斷掙扎後斷氣；場景若在黑幫私刑引人憤慨，若在1810年英國的竊盜犯罪，似乎罪刑不相當，但若是1962年的耶路撒冷，受刑人是納粹大屠殺的執行者阿道夫．艾克曼（Adolf Eichmann，這是罪有應得。

中央研究院法律學研究所研究員黃丞儀表示，在台灣歷史上，死刑並非如一般大眾想像的發揮社會安全防護功能，大多時間死刑是鞏固君權、殖民統治和威權政治的法律工具。

黃丞儀指出，1932年間日本殖民時期，台灣新民報就已經有知識份子提出「死刑廢除論」，必須要尊重人格，並且期待廢除死刑的及早來到；1936年時期，曾經參與國民革命的司法院長居正發表〈死刑存廢論〉指出，死刑以人殺人，助長暴戾之氣，刑罰貴在感化。

黃丞儀表示，死刑無法通過比例原則檢驗，侵犯人性尊嚴、嚴重干預生命權和免於酷刑權利，更牴觸自由民主憲政秩序中的共和國原則，應予宣告違憲。

開南大學法律學院暨法律學系教授鄭善印指出，死刑制度在應報上，追求目的是「死刑本身」，即行為人犯下死刑之罪，受死刑宣告是他應得結果，也應甘受，因此死刑規定合憲。

鄭善印指出，以德國為例，在法律中明定死刑廢除，但是現狀一定有人殺人的情形，等於使強者命保住、弱者冤屈難伸，已使二者生命價值不平衡，也不平等，怎能只重視強者的生命價值；死刑規範如果需要變動，應由全體國民用公投來決定。

國立台灣大學法律學院教授謝煜偉指出，死刑制度是否廢除與死刑制度是否違憲，二者概念不同，不必然相關；國家剝奪人民生命權，是憲政制序下特殊例外狀態，沒有辦法在刑罰脈絡下而正當化，以隔離排害的類保安處分，經國家權利行使已經牴觸國家責任原則，也不符合刑罰的適格性，死刑制度正處於持續性、長期性的違憲狀態。

謝煜偉指出，究竟何等犯罪構成要件得配死刑，應報難以成為適切的回答，透過比例原則的審查可知，如果不能證明其非死不可，那就沒有必要使用死刑來作為最嚴重犯行的對應；等待死刑執行的過程以及以槍決作為死刑執行的方法，有可能屬殘酷不人道的刑罰執行。

本件聲請人推薦專家、國立台灣大學法律學院特聘教授顏厥安指出，死刑是殘酷不人道的刑罰，且是牴觸人性尊嚴的身體刑，民主國家應該禁止把任何人「徹底排除」於社會之外；基於各項重要憲法原則的整體衡量所獲得的反思均衡，他得出「死刑違憲」的結論。

顏厥安指出，國家不應該過度授權給法官有宣告「無以糾錯」的死刑的權力，應該以「無期徒刑」作為體系上拉住「罪刑相當」原則的「上限」（最高度刑），若改為這樣安排，一方面卸載了法官反覆思慮是否要宣告死刑的負擔，另一方面也可以將寶貴的司法資源，轉而運用到與自由刑搭配的假釋等相關制度。

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本件關係機關推薦專家、國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連指出，憲法是追求「所有人」的正義？還是追求「加害人」正義的失速列車？依據前法務部長廖正豪近年法制論文集，答案應是「所有人」的正義，但是過去這15年來大法官或憲法法庭的釋憲宣告，多數均是有利於加害人，使司法天平已經失衡。

賴擁連指出，他支持死刑並未違憲，死刑應該是存而不廢、存而少用，存在就可以提供法官多一個具有比例原則正當性的裁量選擇；刑事訴訟程序已經走向國民法官制度，擴大民眾參與，而被害人及其家屬的意見，法院也應傾聽，尊重他們的意見而請求死刑判決。死刑是否應廢止，則交由國會根據民意的滾動性發展定奪。（編輯：張銘坤）1130423