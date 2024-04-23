死刑釋憲案 高涌誠：若不能舉證威嚇即不能證合憲

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）憲法法庭今天進行死刑釋憲案言詞辯論庭，死囚訴訟代理人由死刑嚇阻力、民意反廢死論點進行詰問。鑑定機關代表高涌誠說，國家有舉證死刑威嚇責任，若不能舉證，即不能證明死刑合憲。

目前台灣尚未執行的37名死刑犯主張死刑違反憲法平等權、生存權、平等原則等，聲請法規範憲法審查並停止執行。憲法法庭今天召開言詞辯論庭，聲請人方與法務部進行交互詰問。

聲請人方詢問鑑定機關監察院國家人權委員會代表高涌誠，死刑是否具有威嚇力及高度民意基礎，過去法務部表示死刑不違反兩公約，如今台灣民主化多年，政府是否還會濫用死刑。

高涌誠表示，美國每次執行死刑能減少謀殺案的論點，頗受質疑，國家有舉證死刑威嚇效果的責任，若沒有辦法舉證，就不能證明死刑合憲。

高涌誠指出，兩公約第6條第1項強調，締約國不能恣意剝奪締約國人民的生命，但中研院報告跟國外研究指出，死刑無法脫離恣意性，且兩公約第6條第6項提及，締約國不得據此延緩或廢除死刑。

高涌誠另表示，大法官曾援引兩公約第6條第2項，凡未廢除死刑國家，非犯情節最重大之罪，不得科處死刑，據此拒絕受理死刑釋憲，當時國際人權組織多有議論，應改用兩公約第6條第1項、第6項的精神。

聲請人方詢問專家學者國立台灣大學法律學院教授謝煜偉、特聘教授顏厥安、中央研究院法律學研究所研究員黃丞儀。

聲請人方問題包括，大法官如何回應民意反廢死立場，此方面是否影響司法自治；另外從社會防衛論角度，因死刑犯重大危害社會，而把死刑犯當作敵人，及台灣從獨裁走到民主，政府是否還會濫用死刑，死刑與國家關係為何。

顏厥安表示，大法官經過立法院同意，已是有民意基礎的機關，至於能宣告死刑的法官，以及檢察官，均未具有民意基礎，具有雙重民意基礎的大法官做出的決定，並沒有不適當。

謝煜偉表示，社會防衛論與法庭上討論的概念有別，把社會中的敵人予以排除，基於某些限定例外條件、自我防衛、緊急狀況，因此做出的例外措施，至於法庭上討論的概念，應回到責任非難與適格主體。

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謝煜偉另指出，最高法院死刑判決提到顯無教化、永久隔離，是轉化刑法預防功能，當教育、教化功能無效，轉移到社會隔離，目的是把危險源隔離，而非責任的隔離，與刑法本質和憲政秩序脈絡不符合。

黃丞儀指出，民主有可能倒退，例如共和主義者是支持永恆的警惕國家，中國死刑傳統有贖刑概念，所以身分、地位會影響死刑，且死刑是用來壓迫人民、干預人民的帝制遺跡，就實質共和國原則，應保障人民平等自由參與政治社會。（編輯：張銘坤）1130423