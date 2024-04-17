早安世界》財經內閣出列：郭智輝掌經濟部 劉鏡清國發會、黃彥男數位部
財經內閣出列：郭智輝掌經濟部 劉鏡清國發會、黃彥男數位部
內定行政院長卓榮泰16日宣布第3波內閣人事，主要從商界及教育界拔擢人才，包括經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男、國家科學及技術委員會主委吳誠文、國家發展委員會主委劉鏡清、金融監督管理委員會主委彭金隆、公共工程委員會主委陳金德。郭智輝期待推動台灣經濟永續轉型，黃彥男將強化資安與數位轉型，劉鏡清將助企業數位轉型，彭金隆則面對金融創新與發展挑戰。（看完整報導）
黃曙光請辭潛艦國造召集人：身心俱疲 勿再打擊軍人名譽士氣
國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光已向總統蔡英文請辭。黃曙光16日發布聲明指出，潛艦國造案是歷任總統政策，全案均依法依約執行，近7、8年的時間，他承受了不實指控與嚴重毀謗及攻訐，意圖混淆民眾認知，更無法忍受有心人士攻擊破壞國防戰力的提升，打擊詆譭軍人名譽與士氣。他表示請辭是身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素。（看完整報導）
股匯雙殺 台股重挫547點創18個月最大跌點 新台幣收32.49元近8年新低
中東緊張局勢升溫，加上美國經濟數據亮眼，打擊降息預期，台灣16日上演股匯雙殺。台股帶量重挫547.81點，創18個月來最大跌點，收在19901.96點，跌破2萬點大關，市值蒸發1.73兆元。新台幣對美元大幅貶值，收盤價為32.49元，下跌1.12角，創下近8年新低。中東局勢後續發展將是市場關注焦點。（看完整報導）
立院三讀 道路固定設施妨礙行人通行最高可罰15萬
立法院16日三讀通過行人交通安全設施條例，規範中央及地方政府應制定行人交通安全推動及改善計畫，並對妨礙行人通行的固定設施未於期限內改善或拆除者，處以最高新台幣15萬元罰鍰。該條例旨在建立以人為本、行人動線連續性及無障礙用路環境，包含人行道增設、拓寬或改善等措施。地方政府需定期檢討修正計畫，並將醫療院所、學校等行人密集場所周邊指定為「行人友善區」。此外，中央將每年考評地方政府執行成效，以提升國內道路環境品質。（看完整報導）
腹瀉就診單週近14萬人群聚通報增 多在餐飲旅宿業、以諾羅病毒為主
近期國內腹瀉就診人次上升達近14萬人次，且近4週群聚通報案件增加，發生場所以餐飲、旅宿業最多，檢出病原以諾羅病毒為主。藏壽司、溪山里、王品集團旗下餐廳3起腹瀉群聚皆有患者驗出諾羅病毒，王品員工、廚工也驗出陽性，但詳細因果關係仍需進一步釐清。諾羅病毒傳染力強該如何預防？感染後症狀有哪些？中央社整理相關資訊帶讀者了解。（看完整報導）
公費流感疫苗採購688萬劑 5家廠牌得標歷年最多
疾管署16日公布今年度公費4價流感疫苗招標結果，除國光生技、賽諾菲、台灣東洋、高端疫苗外，加入荷商葛蘭素史克藥廠（GSK），5家廠牌為歷年最多，共採購688萬8200劑。國光生技以315萬劑、占比47.5%為最大供應商。疾管署說明，今年採購數量較去年增加約10萬劑，是考量人口老化，因此增加採購；且去年採購的流感疫苗，目前已使用99%以上。（看完整報導）
日本外交藍皮書關注台灣 指中國為空前最大戰略挑戰
日本政府16日公布2024年外交藍皮書，文中指出，台灣海峽的和平穩定對日本的安全保障及國際社會整體穩定至為重要，並將中國的對外姿態及軍事動向視為空前的最大戰略挑戰。此外，藍皮書記錄了日本對於中國在東海、南海透過武力試圖改變現狀的擔憂，並提及日本將與同盟國及理念相近國家合作因應。（看完整報導）
德總理訪中高規格保密防諜 手機不離身回國報廢
德國總理蕭茲目前正率多名企業家訪問中國，德國安全部門採取高規格預防措施，以應對中國可能做出的間諜行為，比如，在中國時重要訊息及設備絕不離手，若要將具有敏感數據的手機置於他處，必須存放在專門的密封袋，以便事後確認手機是否有被他人使用過。回國後，應將曾帶往中國的電子裝置報廢處理。（看完整報導）
太魯閣估最快3個月部分開放 錐麓古道柔腸寸斷修復大考驗
花蓮4月3日強震後，太魯閣國家公園內滿目瘡痍，估計最快3個月後會從災損較不嚴重的長春祠、蘇花沿線的匯德、崇德步道先行開放。至於大同大禮步道，園方指出，此區土石並不穩定，不建議遊客、山友前往，若當地居民有返鄉必要，仍希望能減少出入，且特別留意山區狀況再上山。（看完整報導）
小琉球7月起收海洋保育費 肚仔坪等3潮間帶每人60元
小琉球每年登島遊客人潮眾多，為減輕旅遊人潮對生態造成的負擔，屏東縣政府將杉福、漁埕尾、肚仔坪等3處潮間帶列為保育示範區，自7月1日起收取每名遊客60元海洋保育費，成為全台第一個收觀光保育費的離島鄉鎮。（看完整報導）
開箱老照片》首位華裔奧斯卡最佳男配角吳漢來台訪問
華裔演員吳漢以電影「殺戮戰場」獲得第57屆奧斯卡金像獎最佳男配角，吳漢在參與演出前，從未受過任何專業表演訓練，他得知片方公開徵求高棉難民演出時，認為自身遭遇和劇中角色相似，希望透過「現身說法」，喚醒世人對共產黨的認識。當年他獲頒金像獎時說，「這簡直令人不能相信，但是，我的一生也同樣令人無法相信」。1985年4月17日，吳漢應邀來台訪問。（看完整報導）
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- 早安世界》財經內閣出列：郭智輝掌經濟部 劉鏡清國發會、黃彥男數位部2024/04/17 07:20
- 2024/04/16 07:19
- 2024/04/15 07:24
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