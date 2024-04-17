開箱老照片》首位華裔奧斯卡最佳男配角吳漢來台訪問

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（中央社網站）1985年（民國74年）4月17日：奪下當年度奧斯卡金像獎男配角獎的華裔演員吳漢（吳漢潤），應邀來台訪問一週。他是史上首位奧斯卡表演類獎項華裔得主。

華裔演員吳漢以電影「殺戮戰場」獲得第57屆奧斯卡金像獎最佳男配角，他在獲頒金像獎時說，「這簡直令人不能相信，但是，我的一生也同樣令人無法相信」。

吳漢在參與演出前，從未受過任何專業表演訓練，得知片方公開徵求高棉難民演出時，認為自身遭遇和劇中人潘迪（Dith Pran）相似，希望透過「現身說法」，喚醒世人對共產黨的認識。

曾是醫師的吳漢在柬埔寨成長，1975年高棉淪陷後，他的雙親及兄嫂等家人遭棉共殺害，未婚妻則因無藥可供醫治，病死在他的懷裡。

吳漢先逃往泰國，1980年在難民營中獲得美國協助轉往洛杉磯，從事安置中南半島難民的工作，持續呼籲對柬埔寨提供人道救援。然而，命運多舛的吳漢，在1996年2月返家途中遭人搶奪財物及殺害身亡，享年55歲。

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華裔演員吳漢1985年4月18日在台北來來大飯店舉行記者會。面對100多位中外記者，分別以國、英、粵語答覆問題。中央社記者馮國鏘攝 74年4月18日