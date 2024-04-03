花蓮地震4死 太魯閣國家公園近千人受困

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（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，目前造成4死，包括得卡倫步道有3人遭落石砸中死亡；大清水隧道落石造成1駕駛死亡；初估太魯閣國家公園有近千人受困山中。

太魯閣國家公園得卡倫步道一行有7名遊客，其中3人遭落石砸中死亡，4人下撤至遊客中心，遺體經富世派出所及新城分局偵查隊確認後，已搬運下山。另外，白楊步道1.8K坍方，有12名遊客受困。

經太魯閣國家公園管理處清查，今天共有215隊、680人申請入園；太魯閣國家公園表示，目前餘震不斷，已成立緊急應變中心，正在聯繫進入生態保護區登山隊伍，即日起停止入園。

根據統計，目前園區住宿遊客人數，員工加上旅客共654人。加上今天入山隊伍，初估受困山中民眾至少近千人。

因強震發生在上午8時以前，部分登山隊伍可能尚未入山，太魯閣國家公園正在逐一與登山隊伍聯繫中，確定入山人數仍待統計。另外，已研擬受困山中民眾相關安置作業。

花蓮強震造成多處公路、古道受損嚴重，蘇花公路多處道路斷裂、坍方，蘇花南北兩側路段不通。崇德隧道及大清水隧道等處均出現大量落石，其中大清水隧道有2名貨車駕駛遭落石砸中，造成1死1傷。

此外，省道台11線花東海岸公路35K左右，因落石崩塌封路，公路局搶修中。目前蘇花路廊的台9線蘇澳至崇德及台9丁線蘇澳至大清水，及中橫公路台8線大禹嶺至太魯閣全線封閉。

強震影響，花蓮多處景點暫時封閉，包括太魯閣國家公園全區暫時封閉；豐濱鄉親不知子海上古道及月洞遊憩區即日起暫停開園，將待後續落石清理及確認安全後重新開放。（編輯：謝雅竹）1130403