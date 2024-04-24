美菲國安官員華府會晤 討論強化因應南海挑戰

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電）南海爭端不見緩解，使菲律賓與長年盟友美國走得更近，雙邊國安高階官員今天在華府舉行3+3會議，討論日前的領導人會晤結果及強化因應南海挑戰的協調作業，並探索更多機會，深化全球挺國際海洋法的力道。

最大規模的美菲「肩並肩」軍演才在菲律賓開幕，美國國務院下午發布新聞稿指出，國務院、國防部及國安會高級官員與菲律賓外交部、國防部及國安會官員今天在華府召開會議，由美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）主持。雙邊聚焦如何持續促進自由開放的印太區域，並強化經濟合作及韌性。

4月可說是兩國不斷加強防務合作的密集期。今天這場3+3會議登場前，美菲於4月22日至23日舉行年度戰略對話，美國總統拜登（Joe Biden）11日與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會晤。

美日菲歷史性峰會同日登場，3國會後宣布將啟動美日菲人道援助與救災演習，該演習可納入包括明年美菲年度「肩並肩」軍演（Balikatan 2025）在內的三邊或多邊活動，「確保我們各國做好準備，並能無縫、迅速地合作應對任何危機或突發事件」。

聲明中也強調台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素，「認定我們對台灣的基本立場沒有改變，呼籲和平解決兩岸問題」。

美菲3+3會議正值「肩並肩」大型聯合軍演，為期3週，將動員逾1萬6700名美菲軍人，還有澳洲國防軍和法國海軍一艘巡防艦參與，規模超越歷年。（編輯：高照芬）1130424