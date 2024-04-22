劍指中國 美菲將展開肩並肩軍演

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（中央社馬尼拉22日綜合外電報導）中國在南海日益獨斷推升衝突疑慮之際，菲律賓和美國今天將動員數千名軍人展開聯合軍事演習。

法新社報導，一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演將集中在菲律賓北部和西部舉行，地點靠近南海和台灣的潛在衝突熱點。

南海航道每年航運貿易額超過3兆美元，中國聲稱擁有幾乎整個南海主權，不顧國際法庭裁決認定中方立場並無法律依據。

為了因應中國日益增長的影響力，美國持續加強與菲律賓等亞太地區國家的聯盟。

美菲是長年條約盟友，自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，兩國不斷加強防務合作。

儘管菲律賓的武裝薄弱，但因為地理位置靠近南海和台灣，若美國與中國發生衝突，菲國將成為美方重要的合作夥伴。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）將首次加入肩並肩演習。菲國海岸防衛隊船隻先前在南海執行任務時，曾多次與中國海警船發生衝突。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130422