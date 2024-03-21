為解決彰化鹿港淹水問題 南分圳排水新建箱涵

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（中央社記者吳哲豪彰化縣21日電）為解決鹿港淹水問題，彰縣府在南分圳排水新建箱涵，和舊箱涵相比，新箱涵斷面寬度統一為3.5公尺，預計年底完工，舊箱涵也清淤，可解決鹿港民權路等路段淹水情形。

彰化縣政府水利資源處今天發布新聞稿，說明為解決鹿港鎮淹水問題，縣府向中央爭取到經費新台幣4200萬元，在鹿港鎮南分圳排水新建箱涵。

彰縣府水資處指出，南分圳排水為鹿港鎮埔崙里、永安里等地區主要區域排水，南分圳排水位在鹿港建國路下游及正興路上游，箱涵斷面寬度為5公尺，不過流經鹿港鎮立運動場時，斷面寬度縮小成為2.5公尺，形成瓶頸排水不易，像是去年鹿港鎮降下豪雨時，就造成體育場附近的民權路、復興路及鹿東路淹水。

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水資處表示，為改善積水問題，縣府向中央爭取經費辦理南分圳新建箱涵工程，新建箱涵長度265公尺，流經鹿港鎮立體育場時的斷面寬度增加成為3.5公尺，高度1.85公尺，改善既有箱涵不足的情形，工程目前已開工，預計年底完工。

水資處指出，除新建箱涵外，既有排水箱涵也進行清淤，已在今年2月27日開工，預計12月完工，完工後可增進排水功能效益，改善居民安全及解決淹水問題。（編輯：謝雅竹）1130321