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挺巴勒斯坦示威學生拒拔營 哥倫比亞大學祭停學處分
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挺巴勒斯坦示威學生拒拔營 哥倫比亞大學祭停學處分

2024/4/30 09:30（4/30 09:51 更新）
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抗議加薩戰爭的示威者在紐約哥倫比亞大學內紮營。（路透社）
抗議加薩戰爭的示威者在紐約哥倫比亞大學內紮營。（路透社）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國哥倫比亞大學今天開始對拒絕拔營離開紐約校園的示威學生祭出停學處分，校方稍早宣布與親巴勒斯坦示威者陣營的談判陷入僵局，未能終結這場兩極化的抗議活動。

綜合路透社和法新社報導，示威學生在校園搭起數十個帳篷，抗議以色列在巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）戰爭。哥倫比亞大學（Columbia University）校長夏費克（Nemat Minouche Shafik）在聲明中說，校方領導層與示威主辦方已談判多天，但未能勸服示威學生拔營。

校方今天上午向抗議陣營寄出通知函警告，在下午2時前不願清空營地且簽署一份表格承認他們參與活動的學生將面臨停學，且沒有資格以良好成績完成這個學期的學業。

哥大發言人班．張（Ben Chang，音譯）在今晚簡報時說：「我們已開始對學生施以停學處分，作為力保我們校園安全的下一階段行動一環。」

夏費克稍早聲明說，哥大不會放棄與以色列軍事支援有關的資產，但願意投資於加薩的衛生和教育，並且讓哥大的直接投資更加透明。

抗議陣營先前矢言繼續在紐約曼哈頓校園紮營，直到哥大達成3大訴求為止，包括撤資、大學財務透明，以及不懲處參與抗議的師生。

一名學生在下午2時期限過後的記者會上宣讀聲明說：「與3萬4000名巴勒斯坦人喪生相比，這些令人厭惡的恐嚇策略毫無意義。」

這名學生還說：「在哥大達成我方訴求或我們被強制搬遷前，我們不會搬走。」

與此同時，德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）爆發警民衝突，警方清場時逮捕多名抗議學生。美國週末各地校園被捕人數超過350人。

德州州長艾波特（Greg Abbott）今天下午在社群媒體上說：「紮營將不被允許。反而會被逮捕。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130430

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