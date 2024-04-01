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客語朗讀文章徵文開跑 入選者每篇稿費1500元

2024/4/1 10:27
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（中央社記者許秩維台北1日電）113年教育部「客語朗讀文章徵文活動」即日起公開徵件，題材以生活化及具現代特色為佳，字數以650至800字為限，入選文章每篇稿費新台幣1500元。

教育部今天發布新聞稿指出，為推廣客家文化的傳承，鼓勵運用客語文字創作，並配合全國語文競賽的客語朗讀比賽，因此辦理「客語朗讀文章徵文活動」，期望選出題材、形式、文體等方面符合朗讀比賽需求的優秀文章。

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113年教育部「客語朗讀文章徵文活動」即日起公開徵件，題材以生活化及具現代特色為佳，投稿文章不限客語腔別，字數以650至800字為限（含標點符號），內容用字以教育部「客語書寫推薦用字」與「台灣客語辭典」的用字為準，音讀標注需符合「客家語拼音方案」規範。

教育部表示，來稿經評審通過入選者，每篇稿費1500元，文章獲選後將依內容性質，並配合全國語文競賽賽制進行分組。（編輯：張雅淨）1130401

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