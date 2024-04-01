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以色列人耶路撒冷街頭抗議 要求總理下台、人質回家

2024/4/1 15:15（4/1 15:52 更新）
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以色列抗議民眾3月31日在耶路撒冷街頭高呼要總理尼坦雅胡「下台」，並要求當局讓遭挾持至加薩的以色列人質回家。（路透社）
以色列抗議民眾3月31日在耶路撒冷街頭高呼要總理尼坦雅胡「下台」，並要求當局讓遭挾持至加薩的以色列人質回家。（路透社）
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（中央社耶路撒冷31日綜合外電報導）數千名以色列人今天走上耶路撒冷（Jerusalem）街頭，要求當局讓遭挾持至加薩的以色列人質回家，以及總理尼坦雅胡下台，這是耶城連續第2晚大規模抗議活動。

法新社報導，示威者稍早在國會大樓前舉行大規模集會，許多人揮舞著以色列國旗。

現場抗議民眾高呼尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「下台」，警方則出動高壓水砲對付抗議人群。抗議者聲稱這是耶城自去年10月加薩戰爭爆發以來，最大規模的抗議活動。

隨著反對右翼政府的民眾與人質的家屬找到共同的目標下，尼坦雅胡面臨的壓力越來越大。

人質家屬表示，他們本週每晚都會走上街頭，要將遭劫持的家人帶回家。

許多抗議者舉著海報，上面是尼坦雅胡「滿臉血污」的照片，他們指責尼坦雅胡未能保護國家免受巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的侵害。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1130401

數千名以色列人3月31日走上耶路撒冷街頭抗議。（路透社）
數千名以色列人3月31日走上耶路撒冷街頭抗議。（路透社）
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