以色列代表赴埃及談休戰 軍隊持續襲擊加薩各地

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（中央社開羅31日綜合外電報導）以色列軍方今天空襲加薩走廊（Gaza Strip）各地，當地衛生官員表示，共有數十名巴勒斯坦人喪生。值此之際，一支以色列代表團已來到埃及，準備就加薩休戰進行新一輪磋商。

路透社報導，統治加薩走廊的巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日攻擊以色列南部後，目前還有130名人質被哈瑪斯武裝分子押在加薩。

在卡達、埃及等國的斡旋下，以哈雙方持續磋商，目標是以色列暫停攻勢6週，交換哈瑪斯釋放40名人質。

哈瑪斯試圖讓協議條件擴大成停止戰鬥和以色列撤軍，但以色列已排除這種可能性，聲稱終究會重啟行動，以瓦解哈瑪斯的統治和軍事能力。

一位官員今天告訴路透社，哈瑪斯不會派員出席埃及首都開羅舉行的談判，只會等候中間人捎來訊息，看看以色列是否提出新方案。

在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），以色列部隊持續封鎖當地兩大醫院。

巴勒斯坦衛生官員說道，以色列空襲汗尤尼斯附近的市鎮巴尼蘇海拉（Bani Suhaila），造成9人死亡，加薩中部的馬加齊難民營（Al-Maghazi）也遭遇空襲，奪走4人性命。

衛生官員與哈瑪斯媒體表示，在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah），以色列的空襲擊中書哈達艾格撒醫院（Shuhada Al-Aqsa Hospital），導致4死多傷，傷患包括一些記者。

加薩走廊衛生部提到，以軍也持續在北部加薩市（Gaza City）的西法醫院（Al-Shifa Hospital）裡面行動。附近居民說，當地住宅區已被西法醫院附近的以軍摧毀。

另外根據法新社報導，加薩衛生部今天指出，加薩走廊至少已有3萬2782人死於持續5個多月的以哈戰爭，其中至少77人是在過去24小時內喪生，另有7萬5298人於戰爭中受傷。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130331