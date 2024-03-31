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以色列人質遲久未歸 家屬要求總理尼坦雅胡下台

2024/3/31 14:00
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（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列抗議群眾今天在特拉維夫發動兩場示威，要求釋放深陷加薩的人質，同時也批評政府以哈戰爭處理方式，滿滿抗議人潮讓這個以國最大城市的環城道路水洩不通。

法新社報導，警方以高壓水柱對付縱火的抗議人士，並用卡車封鎖公路的兩線車道。

在耶路撒冷（Jerusalem），數百人在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的家門外聚集，要求他辭職。以色列媒體報導，全國各地都出現規模較小的反政府抗議。

在特拉維夫（Tel Aviv），針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）遲遲不釋放人質，焦急的家屬呼籲民眾下週在以國國會前舉行大規模集會。

代表部分人質家庭的「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum），領袖之一艾爾貝格（Shira Elbag）激動地懇求以色列民眾向尼坦雅胡施壓，讓她去年10月7日遭擄走的19歲女兒利麗（Liri）得以回家。

艾爾貝格表示，「現在是走出去對抗冷漠，為生命而戰的時刻」。

她在重新命名為「人質廣場」的每週例行示威地點，向規模比平常更大的群眾說：「請大家一起走上街頭，發出團結而清楚的聲音：現在就把（人質）帶回家！」

與此同時，反政府的抗議群眾聚集在國防部附近，把人質命運歸咎於尼坦雅胡。群眾在尼坦雅胡臉部照片旁寫著：「你是上級，你就要負責。 」

警方表示這場示威活動為違法行為，稱抗議者為「暴徒」，因為他們湧入環城道路，堵塞車道1個多小時。

哈瑪斯去年10月7日擄走了約250名人質，以色列認為其中130人仍被扣押在加薩，包括推定已喪生的33人。

賓阿米（Raz Ben Ami）一度遭擄為人質，但在卡達和美國斡旋下於去年11月獲釋。她今天直接向尼坦雅胡喊話，要尼坦雅胡告訴下週在開羅（Cairo）和杜哈（Doha）進行談判的協商代表，「沒有協議就不用返國」。

19歲女兒至今未歸的艾爾貝格說，「利麗和其他人質目前的經歷，讓我憂心的無法闔眼。已經176天了，不要再找藉口了。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130331

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