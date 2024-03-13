川普跨越共和黨提名門檻 為川拜大戰拉開序幕

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登和競爭對手、前總統川普今天分別贏得民主黨和共和黨提名，為近70年來美國總統大選首次上演二度對決戲碼拉開序幕。

路透社報導，拜登需要1968張黨代表票才能獲得民主黨提名，根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），拜登已於今晚跨過這道門檻，隨著喬治亞州開始公布初選結果，密西西比州、華盛頓州、美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）和海外民主黨員的投票結果也陸續揭曉。

幾個小時後，川普也拿下共和黨提名所需的1215張黨代表票。喬治亞、夏威夷、密西西比和華盛頓4州今天舉行共和黨內初選，共有161名黨代表票。川普在喬治亞州面臨刑事訴訟，原因是他試圖推翻該州2020年的選舉結果。

這個結果基本上已成定局。川普上週在「超級星期二」（Super Tuesday）表現出色，贏得15州中的14個州後，與他爭奪共和黨提名的唯一競爭者、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）宣布退出黨內初選。

與此同時，拜登在民主黨初選中僅面臨象徵性的反對，儘管自由派運動人士因為拜登支持以色列在加薩的戰爭而對他感到不滿，促使許多民主黨人投下「不表態」選票，以示抗議。

兩人已經將注意力轉向11月5日的大選，16日將雙雙在喬治亞州舉行造勢活動。

拜登在聲明中說：「我很榮幸，在川普構成威脅比以往任何時候都大的時刻，代表全國民主黨豐富多樣性的廣泛選民聯盟願意再次相信我，讓我能夠帶領我們的政黨和我們的國家」。

然而，美國選民對川拜重演2020年世紀對決的熱情不高，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，拜登和川普都不受大多數選民歡迎。

川普正因涉嫌不當處理密件等數起案子而官司纏身，另有許多人擔心高齡81歲的拜登年事已高，沒法當好總統。

美聯社報導，美國上一次出現總統候選人二度對決是在1956年，當時共和黨籍總統艾森豪（Dwight Eisenhower）第二次擊敗民主黨籍的前伊利諾州州長史蒂文生（Adlai Stevenson）。

至於有多少前總統順利重返白宮？答案是截至目前僅有1人。在美國歷任總統中，只有克里夫蘭（Grover Cleveland）二度當選但任期不連續，他在1884年首度入主白宮，1888年敗選後，相隔4年又於1892年再度當選總統。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130313