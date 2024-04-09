歐盟副主席批中國產能過剩4步驟 預告調查風電補貼

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（中央社記者田習如布魯塞爾9日專電）歐盟執行副主席維斯塔哲在美國演說直指中國對綠能和傳統晶片透過招商、取得技術、大量補貼和出口過剩產能等步驟，危及歐美經濟安全，並預告將對中國在歐盟的風電案展開反補貼調查。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管競爭政策的執行副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager） 今天在美國普林斯頓高等研究院（Institute for Advanced Study）演講說明歐盟的科技政策，並對中國產業的擴張模式有許多著墨。

她以太陽能板為例，分析中國製造在全球取得領先並造成過剩的四步驟。第一步是吸引外商到中國的龐大市場投資，且經常要求採中外合資模式；第二步是以不光明正大的方式取得技術；第三步是對自家產業提供大量補貼，同時對外商關閉市場；第四步是將過剩的產能低價出口到全世界。

維斯塔哲說，「結果就是如今歐盟境內建置的太陽能板只有不到3%是在歐洲製造，而我們看到這套劇本正在所有潔淨能源科技和傳統半導體領域展開」。中國為了挽救經濟下滑而將策略重點放在支撐供給面，使問題更嚴重。

她強調：「我們的經濟無法吸收這些。它不只危害我們的競爭力，也危害我們的經濟安全。」

去年10月歐盟宣布對中國進口電動車展開「反補貼」（ anti-subsidy）調查，維斯塔哲說，若調查認定中國低價進入歐盟的電動車受到違反貿易規則的補貼，歐盟將採措施反制。

她還說，執委會正準備發動對中國供應的風力發電機進行新的反補貼調查，對象包括在西班牙、希臘、法國、羅馬尼亞和保加利亞等5國由中國供應商得標建設的風場。

此外，維斯塔哲提到歐盟近來運用外國補貼法規（Foreign Subsidies Regulation）的成果，例如歐盟調查中國中車集團旗下青島四方公司疑受到政府補貼，導致3月間該公司退出保加利亞的鐵路列車招標案；上週執委會也立案調查中國企業參與羅馬尼亞的太陽能板標案。

她澄清前述歐盟調查並非為了限制中國，而是為了恢復公平的經濟關係。

但她也強調，「我們需要不只是針對個案，而是系統性的因應之道，而且動作要快，不能讓太陽能板的狀況在電動車、風電或不可或缺的晶片產業重演」。

維斯塔哲主張針對重要的潔淨能源科技建立一套信賴標準清單，先從七大工業國集團（G7）開始合作，再擴及其他理念相近夥伴。信賴標準項目可包括環保表現、勞動人權、網路及資訊安全等，用途則如作為公共採購標案或獲得政策獎勵的條件。

她也對美國聽眾直言，美國的「降低通膨法案」（ Inflation Reduction Act）因為只想將製造留在本土而非以信賴度為考量，從而限制了西方產業可能發展的規模。

歐盟國家一向對美國「降低通膨法案」頗多抱怨，擔心美國政府用補貼誘因將歐洲的綠能產業吸走，破壞歐盟欲提高產業自主的大計。維斯塔哲的意思是與其歐美競相補貼、兩敗俱傷，不如聯手以信賴度為門檻，幫助西方產業抵抗中國。

她說，在這場科技的地緣政治競賽中，擁有可信賴的夥伴就是一項競爭優勢。（編輯：周永捷）1130409