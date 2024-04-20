嘉義高中百年校慶 藍綠大老返校憶當年

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（中央社記者姜宜菁嘉義市20日電）嘉義高中今天慶祝創校100週年，前副總統蕭萬長、行政院前院長張俊雄等人以校友身分出席，與上百名校友相聚，誇讚母校百年來培育無數人才，對台灣經濟、學術有卓著貢獻。

嘉義高中創校100週年，今天舉行慶祝大會，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁以及畢業於嘉中的傑出校友蕭萬長、張俊雄、民進黨立委王美惠、蔡易餘出席盛會並獻上祝福，嘉中歷任校長陳金進、何經、黃義春、劉永堂4任校長也齊聚一堂。

蕭萬長說，雖然時代更迭，校園景色多有改變，但不變的是嘉中百年來培育無數人才，引領台灣走過農業、工商業為主年代，至今所培養的人才仍貢獻心力於半導體等科技產業，期待在眾人努力下再創輝煌，共同迎向下一個璀燦百年。

張俊雄誇讚母校栽培無數人才，為人民國家貢獻良多。黃敏惠表示，嘉義高中百年校慶相關系列活動加深校友間的情誼與對母校的回憶，串起大家對嘉中的熱愛，展現出台灣百年教育風采。

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嘉義高中校長陳元泰表示，在歡慶百週年校慶的2024年，也是AI引領下的數位科技關鍵時刻，希望嘉中的學生們除了具備問題解決、批判思考與團隊合作能力外，更需具備創造力、定義問題的能力，面對未來的挑戰。

嘉義高中百年慶祝大會上表揚教職員工、優良學生及傑出校友，同時雲端智慧教室揭牌儀式、陶壁大樓-旭陵文學館整修動工剪綵、校友餐會、書展暨郵展、校友管樂表演、教師繪畫聯展、校園生活特展等活動邀校友同歡。（編輯：郭諭儒）1130420