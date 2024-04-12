嘉義高中校友批校歌不合時宜 三民主義改為旭陵精神

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義高中今年創校百年，因校歌有「三民主義須牢抱」等詞彙，遭校友批評不合時宜，經校方多方討論，藉由百年校慶更改部分歌詞，將三民主義改為嘉中的精神象徵「旭陵精神」。

國立嘉義高中校長陳元泰今天告訴中央社記者表示，迎接百週年校慶，於去年籌組百週年校慶籌備委員會時，即有各區校友陸續反應校歌內容不合時宜，期待母校在百週年校慶之際，能進行修正改版。

陳元泰指出，校方於去年6月期末校務會議立案討論，並通過維持校歌原曲，以更改不合時宜的歌詞方式辦理，並徵求各方修訂意見與內容。並召開工作小組會議討論，由學校行政代表、教師代表、音樂科、國文科教師，就校歌修修訂進行討論。

陳元泰說，經校歌改版工作小組廣徵校歌不合時宜歌詞修正內容，並召開會議討論與針對音調討論與多次試唱後，做成決議並召開臨時校務會議討論通過。

嘉中修改校歌部分歌詞，將「建設新中國」和「三民主義須牢抱」，分別改為「邁向新世紀」和「旭陵精神須牢抱」，也把「男兒志氣豪」改成「嘉中志氣豪」，以及「建設新台灣」修正為「建設新台灣」。

嘉中校友管樂團成員蔡智明表示，嘉中20日舉辦百年校慶活動，校友管樂團演奏的曲目「旭陵慶典」，就是從校歌改編。

嘉中創校於1924年，日治時期有校歌版本，1945年改成舊版的校歌，1984年入學的蔡智明回憶說，當年嘉中創校60年，日本校友特地組團回校參訪，嘉中樂隊特別演奏日治時期校歌，日本校友唱著日本語校歌，都唱到淚流滿面。

另外，嘉中今年創校百年，師生特別在228和平紀念日前夕，利用朝會時間為受難者默哀1分鐘。校方認為，學校期盼透過默哀，讓大家了解228事件中有許多受難者是嘉中畢業的學長，受難者的後代很多都就讀嘉中，呼籲大家不可遺忘這段歷史。（編輯：黃世雅）1130412