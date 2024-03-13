侯友宜、王偉忠與嘉中同學相見歡 籲提攜學習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義高中100週年校慶系列活動，今天邀請新北市長侯友宜、資深媒體人王偉忠校友回母校與學弟妹分享經歷；嘉中人都樂於幫忙，籲互相提攜，朝自己喜歡的事情不斷地學習。

侯友宜、王偉忠都是民國64年畢業的校友，下午回到畢業近50年的母校嘉義高中，並連袂參觀校園，雖然很多早期建物已不存在，2人走在熟悉場景時，侯友宜還開玩笑說，王偉忠就是從現今的校史館後方翻牆出去打撞球，但當場被王偉忠反駁，翻牆是在另一側。

校方表示，嘉中百週年校慶系列活動的名人講座，今年首場講座於今天邀請侯友宜、王偉忠回母校，2人是第28屆畢業校友，講座則透過主持人的提問來回溯2人的高中生活及學習經驗。2人下午進入校園樹人堂，受到全校學弟妹熱烈歡迎。

侯友宜在高中階段是理工組，王偉忠是社會組，並不同班，2人在高中階段相識但不熟悉，在台北發展時，才逐漸熟識；侯友宜對王偉忠的印象是這個人出類拔萃，而王偉忠對侯友宜印象則是這個人實在不簡單。

侯友宜表示，高中情誼很重要，出社會在不同崗位要互相提拔、合作，特別是大家都是嘉中人，在選舉期間感受特別深，全國各地的嘉中人都樂於幫忙，互相提攜，嘉中永遠是大家的大家庭。

王偉忠指出，目前是AI時代，現代年輕人會比較迷惘，不過，一定要做自己喜歡的事，且不斷地學習，學習是一輩子的事，人生是長遠的遊戲，要研究自己最喜歡及擅長的事，未來發揮專長過不一樣的人生。

侯友宜說，以前生活貧困，父母忙於生計，親子間沒有很多互動，但父母的勤奮身教，成為人生最佳的學習榜樣。

王偉忠高中時期直到高二下學期才從自然組轉到社會組，找到喜歡的學習目標，因此，他建議學弟妹重視成長環境的養分、天分，以及所學的東西，學習是一輩子的事，朝自己喜歡的事情學習，尤其是在AI的年代特別重要。（編輯：黃世雅）1130313

嘉義高中舉辦100週年校慶系列活動，校友、新北市長侯友宜（前左）與資深媒體人王偉忠（前右）13日應邀返回母校分享經歷，兩人也參觀校園環境。中央社記者黃國芳攝 113年3月13日