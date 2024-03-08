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彰師大日晷流浪37年 土雞攤商無償捐回成鎮校之寶

2024/3/8 15:36（3/8 16:16 更新）
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國立彰化師範大學有一座日晷在外「流浪」37年，花蓮土雞攤商鄭元漳（左5）3年前向古董商買下收藏，校友發現後盼能購買送返母校，鄭元漳認為，這座日晷對學校師生更有意義，決定無償捐給彰師大。中央社記者鄭維真彰化攝 113年3月8日
國立彰化師範大學有一座日晷在外「流浪」37年，花蓮土雞攤商鄭元漳（左5）3年前向古董商買下收藏，校友發現後盼能購買送返母校，鄭元漳認為，這座日晷對學校師生更有意義，決定無償捐給彰師大。中央社記者鄭維真彰化攝 113年3月8日
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（中央社記者鄭維真彰化8日電）國立彰化師範大學有一座日晷在外流浪37年，輾轉被花蓮土雞攤商鄭元漳收藏，有校友發現後盼能購買送返母校，鄭元漳決定無償捐贈，今天運回學校，成為鎮校之寶，感動許多師生。

這座日晷以水泥石材及金屬製成，高約140公分，底座為直徑130公分圓形水泥盤，重1.2公噸，落款人為「省立台灣教育學院院長葉學志」、落款日期為民國76年10月。

彰師大校友總會理事長柯育沅接受聯訪表示，省立台灣教育學院是國立彰化師範大學前身，民國76年校長為葉學志，日晷是當時製作，後來捐給台中市一所國小，其改建校舍時拍賣日晷，因而流入民間古董行。

花蓮土雞攤商鄭元漳表示，他喜歡收藏古文物，3年前向古董商買了這座日晷，彰師大校友、花蓮市前市長魏木村輾轉得知日晷來自彰師大，與其他校友希望他能割愛，想買下日晷送返母校，他認為這座日晷對學校師生更有意義，因此樂意捐給彰師大。

彰師大校長陳明飛說，日晷回到校園對彰師大意義很大，葉學志已經過世，大家都很懷念他。這座日晷置放在寶山校區鄰近校門口的草坪上。（編輯：郭諭儒）1130308

國立彰化師範大學的日晷在外「流浪」37年，輾轉被花蓮土雞攤商鄭元漳收藏，8日無償捐贈給彰師大。這座日晷高約140公分，底座為直徑130公分圓形水泥盤，重量1.2公噸，落款人為「省立台灣教育學院院長葉學志」，落款日期為民國76年10月。中央社記者鄭維真彰化攝 113年3月8日
國立彰化師範大學的日晷在外「流浪」37年，輾轉被花蓮土雞攤商鄭元漳收藏，8日無償捐贈給彰師大。這座日晷高約140公分，底座為直徑130公分圓形水泥盤，重量1.2公噸，落款人為「省立台灣教育學院院長葉學志」，落款日期為民國76年10月。中央社記者鄭維真彰化攝 113年3月8日
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