嘉義高中百週年校慶路跑 校友攜家帶眷參與

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）國立嘉義高中百週年校慶路跑活動今天舉行，校長陳元泰表示，有許多校友攜家帶眷回母校參加路跑，也有家族十多人共襄盛舉，並為見證母校百週年活動感到榮幸。

陳元泰指出，嘉中百週年校慶系列活動，包括開啟20年前時光膠囊活動、嘉中音樂班雨豆琴笙聯合音樂會，以及在嘉義市文化中心進行的美術班校友及師生聯合畫展，還有今天進行的百週年路跑等活動。

陳元泰說，路跑範圍區以嘉中至蘭潭、仁義潭為主，分5公里健走組、5公里樂活組、8公里挑戰組、21公里半馬組4組，計有2000多人參加路跑，也有來自美國、加拿大、日本、馬來西亞、越南等外國跑者。

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陳元泰表示，路跑活動除了師生參與外，散布全國各地的校友也都特地返回母校參加，部分校友還刻意穿著嘉中制服或運動褲共襄盛舉；也有校友是一家三代共同挑戰，更有許多校友是聯繫當年的同學一起參與並回憶年少青春。

陳元泰指出，嘉中舉辦百週年系列活動，校友能藉由參與並增進與當年同學的聯繫，都感到很高興，重要的是能見證母校百週年校慶。（編輯：謝雅竹）1130414