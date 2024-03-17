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電價喊漲？陳建仁：將細緻調整

2024/3/17 10:52
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（中央社記者曾以寧台北17日電）行政院長陳建仁今天表示，電價會在穩定物價、供電充足前提下，依民生、大小商店、不同企業狀況做細緻調整；對於兒虐，衛福部明天將到立院報告社安網執行情形與精進作為。

陳建仁出席第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式，並接受媒體聯訪。對於電價調漲，陳建仁說，俄烏戰爭之後，所有燃料價格大幅提升，各國都大幅提升電價，感謝台電為了穩定民生、避免物價大幅上升，吸收相關費用，使台灣電價上升幅度比其他國家低很多；物價調整有相關機制，審議委員小組已經展開討論，會在穩定物價、供電充足前提下加以調整。

陳建仁說，將會細緻調整民生電價、大小商店電價、及不同企業電價，如用電量較低的家戶，調整量會較低，用電量較高企業則調整量較高，景氣持續上升的企業調幅較高，景氣尚未復甦的企業調幅較低等，以避免電價影響物價，讓各企業都能充分發展、每個家戶也都能負擔得起，讓台灣電源供應、電價調整上都更為合理。

1歲男童疑遭保母虐死案，近期引發社會關注，還在檢討期間，衛福部又接獲台北市通報2起重大兒虐通報，造成2名移工子女1死、1重傷。

陳建仁表示，衛福部報告內容是社會安全網執行情形與精進作為，因此在報告中，對於整體社會安全網進程與改進措施做了詳細說明，各界關心的兒虐案也包含在內。

陳建仁說，事件發生後，大家都很清楚，這是中央地方需要共同面對、解決的問題，過程中感謝地方積極與中央合作，中央也要求地方提供報告；希望透過事件檢討，讓國內所有兒童都能快樂成長、獲得更明確保障。（編輯：方沛清）1130317

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