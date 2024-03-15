立委及全教總籲勞動節改國定假日 盼今年起實施

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（中央社記者陳至中台北15日電）現行5月1日勞動節，公教人員被排除在放假的適用範圍，導致家庭內親子假期不一致，多名朝野立委今天和全教總一同呼籲政府不應分化勞動者，「五一國定假」今年就應開始實施。

全國教師工會總聯合會召開記者會，民主進步黨籍立委林宜瑾及劉建國，以及台灣民眾黨籍立委黃國昌等出席聲援，不分朝野黨派一同呼籲行政院不要再拖延「五一國定假」的實施。

全教總理事長侯俊良表示，政府是勞動節沒放假受雇者最大的雇主，「要彰顯勞動價值，應該要從自己做起」，且多1天讓親子一同放假，也有助於家庭教育，對整個國家的進步和勞動價值，都會有進步。

林宜瑾表示，她一直主張「五一國定假」，不僅放進競選政見中，也在立委任期內不斷倡議。3月5日在立法院的質詢中，終於獲得行政院長陳建仁的正面回應。

林宜瑾表示，據她瞭解，目前政府已正透過問卷和調查，瞭解勞動節全國一致放假的相關配套，包括警消加班費等。她強調，勞動節是紀念勞工團結的日子，「國家不該把勞動者分化和割裂」。

劉建國表示，勞動節老師不能放假，補習班可以放假，學生都還是要上課，「這是很畸形的現狀」。立法院作為公務機關，有的雇員可以放，有的不行放假，也造成很多困擾和社會矛盾。另外，像是交通號誌，假日、非假日調整方式不同，勞動節的狀況也會造成管理的不一致。

黃國昌表示，台灣的「高工時」世界有名，民眾黨主席柯文哲競選總統時，就明確主張5月1日勞動節和9月28日教師節都該訂為國定假日，全國統一放假，避免須養育下一代的家庭困擾，「這種福國利民的政策，不分黨派趕快來推動」，期盼行政院儘早做好規劃，今年就能上路。（編輯：管中維）1130315