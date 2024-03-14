綠委籲解決國手保險爭議 體育署允檢討慰問金辦法

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（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨立委蔡其昌、林宜瑾及莊瑞雄今天召開公聽會，研議如何精進體育職業選手參與國家隊保險權益。教育部體育署允諾盡速檢討國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽，致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法。

蔡其昌、林宜瑾及莊瑞雄等人今天針對亞洲盃資格賽台灣男籃隊近期產生組訓、保險等問題，偕同各大職業運動公會及球員工會代表，邀集教育部體育署、金管會保險局、明台產物、產險公會等單位，在立法院舉辦公聽會，並於會後發布新聞稿。

蔡其昌說，失能險部分，因為明台產險基於內部風險考量問題，無法足額承作保險，體育署將修正國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽，致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法，對於職業運動員代表國家出賽在短期失能方面，補足保險無法承作部分，由這個辦法來補足。

林宜瑾認為，必須當選手最好的後盾，不要讓選手發生意外後求助無門，而且給予選手最好的保障下，他們才會更願意參加國家隊，為台灣也為自己爭金奪銀敲銅，期盼透過公聽會收集各方意見，保障職業選手的權益。

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莊瑞雄表示，這次亞洲盃所發生的保險爭議已經是多年來的問題，期望能夠透過今天的公聽會獲得最大的共識，以利後續能夠圓滿的解決，他會在下週接續邀集體育署、籃協、各聯盟及球員工會代表，共同討論團體協約的簽訂細節。

新聞稿指出，今年有許多國際賽事緊接而來，為先解決燃眉之急，體育署承諾會盡速檢討國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽，致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法，可先行處理國家代表隊選手短期失能風險的問題，至於中長期部分，會朝向修法方向努力，依循學生團體保險模式立專法。（編輯：謝佳珍）1130314