立法院考察台南4學校 助爭取補助近1.5億元

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）立法院教育及文化委員會今天到台南市考察學校教學運動設施，由召委民進黨立委林宜瑾安排教育部政務次長劉孟奇等官員走訪4間學校，預計共可爭取近新台幣1.5億元中央補助。

林宜瑾下午透過新聞稿表示，今天先前往位於永康區的國立南大附中、市立永仁高中考察體育設施，並爭取改善經費，體育署長鄭世忠允諾，南大附中排球場看台、地面不平、排水設施等問題會一次處理，將依工程委員核定款項全額補助。

林宜瑾指出，永仁高中是完全中學且有幼兒園，體育成績如田徑、女籃、高爾夫球表現優異，校方反映操場跑道龜裂嚴重，且有雨水滲入，一旁水溝蓋也有多處生鏽，希望能一併整修，鄭世忠回應，將與台南市體育局共同全力協助修繕。

林宜瑾表示，永康區是台南人口最多行政區，預期未來會有更多人口進入校園運動，永仁高中及南大附中設施更新總經費超過2000萬元，對學校師生及永康地區民眾來說都有莫大助益。

她說，考察行程接著走訪崑山科技大學，透過校方簡報了解學校對電動運具人才培訓相當積極，期待讓教育部看到校方努力，爭取「建置區域產業人才及技術培育基地」計畫，讓人才技術培育有更長足發展，也讓台灣電動車產業持續進步。

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林宜瑾表示，位於歸仁區的長榮大學首次承辦全大運，她在上個會期協助向體育署爭取網球場整建經費2400萬元，而長榮大學董事會改選在即，捐助章程修訂遲遲未獲教育部同意，林宜瑾也積極與教育部溝通，盼長榮大學、長榮中學捐助章程修訂問題能迎刃而解，順利改選出新董事會。

她說，此次也關注盧彥勳國際網球學院與長榮大學合作議題，期盼雙方能正式簽訂合約，透過世界級國際網球學院深耕基層網球、培訓更多年輕網球選手拿下國際賽佳績。（編輯：黃世雅）1130313