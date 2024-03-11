台法高教高峰會登場 盼深化夥伴關係與交流合作

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（中央社記者許秩維台北11日電）「2024台灣－法國高等教育高峰會」今天登場，台、法多所大學代表與會，針對科學、技術、產學合作及人才培育等議題討論，盼深化雙方夥伴關係與交流合作。

教育部今天發布新聞稿指出，由教育部委託高等教育國際合作基金會及台灣師範大學主辦的「2024台灣－法國高等教育高峰會」於3月11日、12日舉行，法國教育中心總部行政委員會副執行長凱雅特（Béatrice Khaiat）、法國在台協會主任龍燁 （Franck Paris）、法國7所國立大學，以及國內36所大專校長、副校長、國際事務主管等人與會。

教育部政務次長劉孟奇致詞時表示，台灣與法國互動密切，截至民國111年，法國與台灣大專院校簽訂有效的學術交流協議共875件，目前約1737名法國學生在台，台灣學生則有353人留學法國；台法雙方透過輪流舉辦論壇，分享彼此經驗、互相學習，有助深化兩國夥伴關係、豐富未來學教研交流、拓展嶄新合作契機。

今年論壇主題為「合作創造全球影響力」，由教育部國際及兩岸教育司副司長廖高賢及法國教育中心總部行政委員會副執行長凱雅特以「高等教育國際化：橫跨台灣與法國的視角」為題，分別介紹台法高教及研究政策發展。

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因應全球化趨勢，論壇也安排台、法雙方大學代表，針對推動科學、技術、語言、產學合作、人才培育等各關鍵領域的交流進行討論，並引用各自學校實務經驗作為範例。

教育部提到，台灣與法國於106年3月首度合作於高雄市辦理第1屆論壇，107年7月第2屆論壇移師法國漢斯舉行；在疫情期間仍持續推動台法高教交流，分別於110年10月及111年4月以視訊方式舉辦「台法線上圓桌會議」，今年是疫情後首度舉辦實體論壇，下屆論壇輪由法方舉辦。（編輯：陳仁華）1130311