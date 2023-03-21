國定假日出勤未加給薪資 111年罰逾千萬元

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（中央社記者張雄風台北21日電）勞動部今天表示，若雇主要求勞工在國定假日出勤而未加給薪資，可處新台幣2萬至100萬元，去年裁罰537件、共1085萬元；清明及兒童節連假，提醒勞資先約定休假日期，避免爭議。

勞動部今天舉辦例行業務說明會，提醒「民族掃墓節（清明節）及兒童節」為法定休假日，雇主應依法給假並給薪；雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤，今天民族掃墓節及兒童節有5天連假，可透過實施8週彈性工時，將今年3月25日原定休息日與4月3日原定工作日調整互換。

黃維琛表示，其實每年都會有一些雇主因要求勞工在國定假日出勤，但未加給工資而受罰，違反勞基法第39條可處新台幣2萬至100萬元罰鍰，統計去年共罰537件、約1085萬元。

另外，若雇主違反勞工意願，要求勞工要用自己的特休才能休假，則是違反勞基法38條第2項，同樣可處2萬至100萬元，去年共裁處22件、約49萬5000元。

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黃維琛解釋，假設勞工月薪為3萬6000元、工時8小時、換算時薪為150元。在休息日出勤加給當天應給付1900元；若是國定假日（休假日）出勤則應加倍發給工資，當天應給付1200元；若當天為勞工例假，除非有天災、事變或突發事件，雇主不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動部提醒，由於各事業單位營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同；雇主應就各種假別與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。（編輯：陳清芳）1120321