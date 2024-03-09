性騷擾零容忍 防治法規今年起納公務員學習時數

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（中央社記者賴于榛台北9日電）性騷擾零容忍，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天說，人事總處已發函行政院所屬中央及地方各機關（構）性騷擾案件申訴處理作業流程指引，今年起也將性騷擾防治法規及意識納入公務人員學習時數範圍。

新版性平三法昨天正式上路，蘇俊榮今天說，性騷擾零容忍，公部門應作為各界表率，人事總處今年重要業務內容之一，就是辦理性平三法修法重點課程，以及研訂公部門性騷擾案件申訴處理參考指引，去年便啟動相關宣導及擬定指引，7日已發函行政院所屬中央及地方各機關、機構性騷擾案件申訴處理作業流程指引。

蘇俊榮說，今年起，性騷擾防治法規及意識已納入公務人員每人每年必須完成學習時數範圍，各機關應督促人員踴躍選讀相關課程，強化性騷擾防治意識。

根據人事總處發布的性騷擾案件申訴處理作業流程指引，內容明定，公務人員職場性騷擾事件處理方式，以及不同情境適用不同法條，應先釐清案件適用法規，例如公務人員職場性騷擾不分上下班時間，皆適用性別工作平等法，但若公務人員上班時遭民眾性騷擾，應適用性騷擾防治法。

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指引也寫明，機關處理調查職場性騷擾案件的機制與運作，例如應設置處理性騷擾的專線電話、專用信箱等指定申訴管道，且應指定專責單位或人員處理性騷擾申訴，處理過程也須保密，調查後則應強化機關防制措施。

指引也依據法規要求，規範機關首長或各級主管涉及性騷擾行為，須先行停止或調整職務；最終申訴案若有需懲處行為人，懲處權歸屬行為人現職機關。（編輯：郭無患）1130309