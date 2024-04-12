未出席表決 柯建銘：陪陳建仁考察大新竹交通建設

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院會藍綠陣營今天就年改修法復議案過招，民進黨立法院黨團總召柯建銘遭點名未出席表決，引發討論。柯建銘回應，破例向黨團請假，返鄉陪行政院長陳建仁考察，只為大新竹交通及建設問題。

立法院今天召開院會，國民黨立法院黨團提案變更議程，處理民進黨團在之前院會中，對國民黨團或國民黨立委所提停砍公教年金相關修法版本提出復議，會中藍綠上演表決大戰，台灣民眾黨立委雖有到場，但未參與表決。

為此，民進黨立委林楚茵等人在臉書撰文提及，白色力量變小藍，小草不哭泣嗎。台灣民眾黨立委黃國昌發文反擊，並指民進黨立委哀怨自己表決投輸了，應該要問問自家總召柯建銘人跑去哪裡，怎麼沒有出席院會。

柯建銘晚間在臉書發文回應，今天院會黨團甲動，他當總召以來，這是唯一一次破例向黨團請假，返鄉陪陳建仁考察，也感謝陳建仁在卸任前關心大新竹交通及建設，包括高鐵橋下聯絡道路延伸至竹科工程，這是2015年他返鄉參選的政見，終見完成。

柯建銘也說明，今天第2個行程是竹北生醫園區第三生技大樓正式啟用，竹北生醫園區歷經3任總統，從前總統陳水扁、前總統馬英九，到總統蔡英文在2019年底，與國科會主委吳政忠排除萬難動工，今天正式啟用，對生醫科技立下新的里程碑，也是大新竹的盛事。

柯建銘指出，身為總召，過去總統、院長到新竹考察，若遇到院會甲動他都無法參加，但這次意義不同，尤其在陳建仁卸任前，不參加過意不去。

提到今天院會表決情況，柯建銘解釋，民進黨團會提出復議是展示對年改維護的態度，很可惜台灣民眾黨又技術性挺國民黨的反年改法案，如立法院長選舉，司馬昭之心，路人皆知，終究也藉此復議案，讓民眾知道國民黨反改革的惡行。

柯建銘強調，未來的戰場在委員會審查及院會表決，民進黨團絕對守住每個戰場，讓民眾知道國民黨的惡行，而他也要嚴厲譴責國民黨反改革，破壞國家重大政策，造成年金提早破產、世代不正義，況且去年7月1日初任公教人員退撫新制也已實施了，難道要重來嗎，而且今天最諷刺的是，「傅總召在議場竟參加民眾黨黨團會議，黃總召你還要說嘴本人？」（編輯：張若瑤）1130412