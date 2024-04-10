遭指提復議駭人聽聞 藍委：民進黨團過去也提過

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（中央社記者王承中、王揚宇台北10日電）民進黨團總召柯建銘表示國民黨新科立委提復議壓迫行政官員，駭人聽聞，立院從未有人這樣搞。國民黨立委黃健豪今天表示，柯建銘根本就是在抹黑，立委監督行政部門是選民託付的責任，且民進黨團過去也曾對行政部門的專報提出復議。

民進黨立法院黨團昨天在立法院會中提案變更議程，經表決否決國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪，以及台灣民眾黨立法院黨團所提的民國113年總預算解凍報告復議案。民進黨團總召柯建銘表示，新科立委用復議手段來壓迫行政官員，非常駭人聽聞，是立法歷史上沒有人這樣搞過。

黃健豪、林沛祥、張智倫今天聯合發布新聞稿指出，柯建銘發動甲動突襲復議案，還指控這是壓迫行政官員，根本就是在抹黑國民黨立委，掩蓋民進黨包庇行政官員，挑起藍綠大戰的起手式。柯建銘會如此之想，恐怕是柯建銘過去常以此手段對付行政單位，才想當然耳以為別人也是這樣做。

黃健豪指出，柯建銘說立法歷史上沒有人這樣搞過，但民進黨團在2013年10月1日，針對第八屆立法院第4會期第2次會議議事日程報告事項第85案、第86案院會所提決定，提請復議。所以當時民進黨團針對環保署、國科會所提專案報告提出復議案，難道也是駭人聽聞、太離譜。

他強調，提出的復議案還是去年底民進黨立委張宏陸、伍麗華提案，王美惠連署，內政委員會通過的決議。凍結預算比起對書面報告提出復議，對行政部門影響還更嚴重，依照柯建銘的標準，難道這些民進黨立委也是施壓官員。

藍委在新聞稿中指出，柯建銘太久未經民意洗禮，已忘了地方有多少建設是需要中央來協助，反而醜化爭取地方建設的立委，民進黨團這幾年護航，讓行政單位揮霍才是失職。

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民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤答覆媒體相關提問時表示，民進黨團昨天循正常議事規則進行表決，關於這幾位立委背後是否基於家族土地開發，或是爭取市場改建或個案的停車動線出入口，而對行政部門有過當施壓，然後是否以凍結預算作為施壓手段，大家可以去推敲，媒體可以進一步追查。

吳思瑤並指出，昨天院會進行時，其實部分國民黨立委有來議場，但他們在表決時卻離開、不參與表決，為何國民黨立委不支持自家立委的提案，這確實啟人疑竇。（編輯：郭無患）1130410