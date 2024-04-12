復議案朝野過招2度平手 韓國瑜關鍵裁決藍年改案付委

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院朝野今天再度過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案。表決過程中，有兩案打成平手，立法院長韓國瑜表達反對之意，因此民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。

立法院9日召開院會，民進黨立法院黨團提案變更議程，處理國民黨立委林沛祥、張智倫、黃健豪，以及台灣民眾黨立法院黨團所提的民國113年總預算解凍報告復議案，因民進黨團反對，經表決4案復議案全都未通過，這也是這屆立法院第一次進行表決。

立法院今天召開院會，換成國民黨立法院黨團提案變更議程，處理民進黨團曾於之前的3次院會中，對國民黨團或國民黨立委所提停砍公教年金相關修法版本提出復議，會中藍綠上演表決大戰，台灣民眾黨立委雖有到場，但未加入戰局。

第1案表決時，第1輪表決結果，按贊成的民進黨立委與投反對的國民黨立委平分秋色，出席94人，贊成47、反對47人。會議主席韓國瑜說，按照立法院議事規則第36條規定，重行表決。

此時，國民黨立委、立法院副院長江啟臣進場投票，民進黨團幹事長吳思瑤高喊副院長議事要中立，國民黨團書記長洪孟楷則說希望法案要付委審查、回歸委員會專業審查，雙方隔空叫陣，但未有肢體衝突。

第1案進行第2輪表決，出席95人，贊成47、反對48人，贊成者少數，因此復議案不通過，本案報告事項照原做決定通過，即年改相關修法版本付委審查。

第2案表決時出現插曲，第一輪表決結果，出席93人，贊成47人、反對46人，現場民進黨立委響起歡呼聲；國民黨團隨後提出重付表決，表決結果，贊成與反對都是47人，打成平手。

韓國瑜說，本案由主席裁決，本席決定反對，因此復議案不通過，本案報告事項照原做決定通過。韓國瑜語畢，現場國民黨立委響起歡呼聲。

第3案表決時，第一輪與第二輪表決結果均是贊成47人、反對47人，韓國瑜再度表達反對之意，因次復議案不通過，照原做決定通過，國民黨立委所提公教年改修法版本付委審查。（編輯：蘇志宗）1130412