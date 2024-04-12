年改復議案綠指變小藍 黃國昌：潑髒水超級可笑

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北12日電）立法院藍綠陣營今天就年改修法復議案過招，戰火延燒場外。民進黨立委吳思瑤說，民眾黨立委全程在場卻未參與投票，「明助、支持」國民黨反年改法案重行審查。民進黨立委林楚茵則說，白色力量變小藍，小草不哭泣嗎。

對此，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，看到黨媒出身的綠委，又在急著潑髒水，把民眾黨拒絕投票支持民進黨講成背叛年輕人，他覺得超級可笑。

立法院朝野今天再度過招，國民黨立法院黨團提變更議程，否決民進黨立法院黨團所提的復議案。表決過程中，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤高喊副院長議事要中立，國民黨團書記長洪孟楷則說法案要付委審查、回歸委員會專業審查，雙方隔空叫陣，但未有肢體衝突。

表決結果，有2案打成平手，會議主席、立法院長韓國瑜裁決並表達反對之意，因此復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查，而台灣民眾黨立委雖有到場，但未加入戰局。

表決結束後，林楚茵在臉書發文，指民眾黨淪為小藍鐵證如山、民眾黨薪水小偷不投票也沒出席，乖乖站在旁邊當小弟，聽國民黨立法院黨團總召傅崐萁指揮，小草不哭泣嗎。

林楚茵指出，改革是為了世代正義，為了讓年輕公務員領得到退休金、看得見未來，國民黨口口聲聲的改革，竟是走回頭路的反改革，民眾黨選擇犧牲小草附和藍營背叛年輕人，韓國瑜也不意外地議事不中立，聯手藍白剝奪年輕世代。

吳思瑤也在臉書發文說，今天院會表決的主題，是國民黨要將2017通過的年改法案中途喊卡，提出共8個法案讓反進步、反改革死灰復燃。這8個法案被民進黨團提出復議，暫時凍結審查，但國民黨要解除復議動用表決。

吳思瑤表示，民眾黨立委全程在場，卻沒有參與投票，而黃國昌當年的年改方案，可是比行政院版更激進，而台灣民眾黨主席柯文哲過去也主張為了國家財政，台灣需要年金改革。如果民眾黨真正支持世代正義，應該支持民進黨主張，投票貫徹年金改革。

民進黨立委林宜瑾於臉書發文提到，民進黨勇敢面對20年無法解決的軍公教年金問題，推動「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金改革，以黃國昌等人為首的民眾黨人，卻乖乖站著聽取傅崐萁「國王的訓話」，絲毫不敢表態，形同主動放棄監督權責。

對於相關指控，黃國昌在臉書發文回擊，台灣民眾黨是一個有主體性的政黨，不會配合民進黨起舞，更沒有投票支持民進黨的義務。

黃國昌說，民進黨立委要哀怨自己表決投輸了，應該要問問自家總召柯建銘人跑去哪裡了，怎麼沒有出席院會，他今天在現場看得是嘖嘖稱奇。難道柯建銘所謂的「天天甲動」，只有適用在其他民進黨立委嗎。（編輯：蘇志宗）1130412