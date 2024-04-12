準閣揆卓榮泰盼請益 陳建仁：會逐一說明

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）520內閣將交接，內定行政院長卓榮泰說已與行政院長陳建仁通過電話盼後續請益，陳建仁今天說，行政院相關法案與計畫等方案，都會逐一向卓榮泰說明。

總統當選人賴清德10日宣布內定行政院長為卓榮泰，卓榮泰隨後陸續公布內閣名單。

520內閣將交接，卓榮泰今天表示，日前已經與行政院長陳建仁通過電話，感激陳建仁帶領國家的辛苦，也希望未來能有時間向陳建仁請益行政院工作經驗。

陳建仁今天視察新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程時接受媒體聯訪表示，他在與卓榮泰通話時也先恭喜，並感謝卓榮泰願意為台灣貢獻服務，也談論到行政院的業務，後續對於行政院的法案、計畫等，他都會向卓榮泰逐一說明。

陳建仁表示，後續他會與卓榮泰做好交接工作，繼續推動工作，相信在卓榮泰的內閣一定會是「行動創新AI內閣」，為社會很有貢獻，也能為人民造福。

另媒體問及高雄市立民生醫院4日開錯刀事件看法，陳建仁說，此事實在不可原諒，事實上在所有的標準作業流程當中，當病人要接受手術時都需謹慎查核身分，但此事件居然沒有按照標準程序進行，讓人難以想像。

陳建仁指出，高雄市政府已在了解此狀況後對於這名醫師給予記過革職並送法辦，另衛福部醫策會也會進一步調查，後續會加強醫護人員對於醫療照顧的標準作業流程並要遵守。（編輯：李錫璋）1130412