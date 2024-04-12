內閣將交接 卓榮泰：希望能有時間向陳建仁請益

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（中央社記者賴于榛、吳書緯台北12日電）520內閣將交接，內定行政院長卓榮泰今天表示，日前已經與行政院長陳建仁通過電話，感激他帶領國家的辛苦，也希望未來能有時間向陳建仁請益行政院工作經驗。

總統當選人賴清德10日宣布內定行政院長為卓榮泰，卓榮泰隨後公布首波內閣名單，未來行政院副院長為鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱。

卓榮泰今天主持記者會，宣布520後第二波內閣人事，包含文化部長為知名作家李遠（小野）、內政部長為前民進黨立委劉世芳、交通部長是現任政院秘書長李孟諺、法務部長為台北地方檢察署檢察長鄭銘謙，教育部長則由中山大學校長鄭英耀接任。

卓榮泰在媒體提問時表示，在賴清德10日宣布閣揆人事後，第一時間就與陳建仁通過電話，感激他辛苦帶領國家，也希望未來有時間能親自向陳建仁請益行政院工作經驗，不過真正的交接還沒有正式開始，會再推緩幾天，也希望能很平順進行。

另外，媒體提問新內閣是否會提升政府官員的性別比例，卓榮泰則說，目前徵詢工作還在持續當中，會努力朝大家認定的先進標準，以及過去承諾過的標準來進行。（編輯：林淑媛）1130412