徐巧芯指公開援烏密件非洩漏秘密 外交部：心虛卸責

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）國民黨立委徐巧芯質疑台捷援助烏克蘭專案，指外交部已公布主要內容、洩漏的秘密不是秘密。對此，外交部今天表示，這是心虛卸責的說法，違法洩密事實明確，因立委身分而接觸外交密件內容，揣測妄議他國內政將破壞台灣對外關係。

外交部發言人劉永健今天出席例行記者會，媒體詢問如何看待徐巧芯稱外交部已公布密件主要內容，已經洩漏的秘密不是秘密。劉永健說，這是徐巧芯心虛卸責的說法，違法洩密事實明確，外交部已在上午向台北地檢署告發，洩密是屬於刑法上公訴罪，事實就交由檢調單位釐清認定，外交部不會縱容洩密以致危害對外關係的不法行為。

劉永健表示，由於台烏之間無正式官方關係，因此援助計畫主要規劃透過鄰近烏克蘭的友好國家，如捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克共同進行，這些中東歐國家與烏克蘭有長年互動，對於援助烏克蘭較有經驗，且能直接與烏國官方接觸，所以與中東歐國家合作，對台灣的援助更有保障。

劉永健說，部分計畫則是與烏克蘭地方政府或NGO合作，為國內廠商爭取商機、協助國內廠商進入歐洲市場，要求一定比例的合作項目應向台灣製造商採購，但外交部並不會負責採購。至於計畫中的捷方合作對象不是私人公司，也非廠商，而是捷克衛生科技院（CHTI），是與捷克外交部、衛生部、內政部、工商部合作密切的非營利組織（Non-profit Organization）。

媒體追問，徐巧芯說外交部罵她造謠，現在卻告她洩密，是否代表她說的是真的。劉永健回應，這是她的詭辯，洩密在先，這是違法，因立委身分而接觸外交密件公文內容，並據此揣測妄議他國內政，損及未來互信與合作，這是破壞台灣對外關係，徐巧芯一再穿鑿附會、含沙射影的作法也不符做人道德標準，相信大眾自有公評。（編輯：蘇龍麒）1130507