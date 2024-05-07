外交部：日37跨黨派議員報名520慶賀團 人數創新高

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（中央社記者吳昇鴻台北7日電）520正副總統就職典禮在即，外交部今天表示，日本國會議員踴躍報名參加慶賀團，截至目前已有多達37名跨黨派國會議員預定來台出席慶典，成員中包含多位前閣員經驗的訪賓，人數創新高，顯示日方對台灣新政府的高度重視。

外交部發言人劉永健、外交部亞東太平洋司司長藍夏禮及台灣日本關係協會副秘書長陳志任上午出席例行記者會進行業務簡報。

有媒體報導指「520新任正副總統就職典禮，日本觀禮團恐無政黨高層人士出席」，陳志任說明，日本國會議員、地方首長及民間的友台人士會組團來台參加就職典禮，表達對台灣的堅定支持，外交部歡迎所有訪問團，也會盡力做好完善的接待工作。

陳志任解釋，總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴對台灣與日本關係非常重視，在日本政界及民間有豐富人脈，目前日本國會正值開議期間，國會議員請假出訪並不容易，但據駐日代表處的掌握，日本國會議員報名參加520慶賀團相當踴躍。

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陳志任提到，截至目前，已有多達37名跨黨派國會議員預定來台出席520慶典，成員中包含多名具有擔任閣員經驗的訪賓，人數創下新高，顯示日方對台灣新政府的高度重視，絕不是部分媒體報導所稱「520日本觀禮團恐無高層政要」或「冷落」情形。

此外，陳志任強調，日本各地方及民間友台團體將有高達15團、超過140名訪賓來台表達祝賀，充分展現日本各界對台灣新政府的友好與支持，目前慶賀團的邀訪工作及接待準備仍持續進行，外交部將適時向外界說明。（編輯：張若瑤）1130507