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立院爆發肢體衝突 陳建仁盼朝野黨團理性溝通

2024/5/17 12:22（5/17 12:57 更新）
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立法院會17日將處理國會改革相關法案，朝野立委在議場門口爆發激烈衝突，發生嚴重推擠；民進黨立委洪申翰（左）試圖進入議場，遭國民黨立委張智倫（右）阻擋。中央社記者謝佳璋攝 113年5月17日
立法院會17日將處理國會改革相關法案，朝野立委在議場門口爆發激烈衝突，發生嚴重推擠；民進黨立委洪申翰（左）試圖進入議場，遭國民黨立委張智倫（右）阻擋。中央社記者謝佳璋攝 113年5月17日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）行政院長陳建仁今天出席「阿里山林業鐵路42號隧道竣工典禮」，針對立院朝野為國會改革法案闖關三讀爆發肢體衝突，他說，理性討論才能解決問題，立法要按照憲政原則來進行。

立法院會今天將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野為搶提案順序，雙方在議場門口爆發激烈肢體衝突，發生嚴重推擠。

對此，陳建仁接受媒體聯訪表示，尊重立委行使職權，但行政院也注意到社會各界，還有甚至國外企業都關心到這些議題，而且有所反應，希望立法院能夠多方蒐集相關意見，並且朝野黨團之間能夠有更好的協調、溝通，做出最好的解決方案。

另外，相信理性的討論，才能夠使得問題得到最好的解決，當然行政院也會跟立法院一起來努力，使這些議案都能夠得到完善討論，建立很好的憲政先例，按照憲政原則來進行，才能為全民造福。

媒體也問及，內閣總辭行政院長不再簽署重大政策，依程序總統蔡英文也無法特赦前總統陳水扁的看法；陳建仁說，總統府已多次對外說明，社會各界大家最關心的是怎麼樣來提供陳水扁最好的醫療照護，政府會在這方面來努力。（編輯：郭諭儒）1130517

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