陳建仁籲摒棄朝野惡鬥 秉持共同信念讓台灣更好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長陳建仁接受網路節目專訪表示，朝野惡鬥只會讓台灣沉淪，好的政治家要有勇氣去改變可以改變的事情，要有寧靜去接受不能改變的事情，要有智慧去分辨能否改變；台灣有不同政黨，但應該要有共同信念，讓整體社會越來越好。

行政院長陳建仁接受網路節目「下班瀚你聊」訪問，今天播出專訪內容。對於新內閣將面臨立法院朝小野大情況，陳建仁說，內定行政院長卓榮泰的行政團隊跨領域、跨黨派、跨業界，相當不錯，但未來推動政策修法時，必須加強溝通、協調、說服的力道，才能取得在野黨的幫助。

陳建仁指出，民眾眼睛是雪亮的，能看得出執政黨提出的方案或預算是否合理，以及在野黨是否刻意杯葛。

他強調，朝野沒有必要對抗，像是當年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）後為了建置台灣傳染病醫療體系，他逐一拜訪委員就成功通過8個修法；未來大家面對政策法案推動時，應該要問是否對台灣最好，而非對哪個政黨最好。

他指出，朝野惡鬥只會讓台灣沉淪，台灣有不同政黨，但要有共同信念，讓整體社會在政治、經濟、文化等面向都越來越好。

對於在野黨擬制定藐視國會罪，陳建仁說，沒有一位閣員想藐視國會，只是據理力爭，將施政講清楚，但在國會答詢過程，有時候官員一開口就被說反質詢、或有些情緒用語，若這樣就被說是藐視國會，有點誇大。

陳建仁表示，現在許多人都只想要議題越嗆辣越好，但激怒對方、不是好的居心，也不是好的政治家所應有表現，政治目的不該是增加聲量、點閱率，重要是共同務實討論，如何讓台灣往更好的方向走，好的政治家要有勇氣去改變可以改變的事情，要有寧靜去接受不能改變的事情，要有智慧去分辨能否改變。

此外，外交部控告國民黨立法委員徐巧芯，涉嫌洩密部分台灣與捷克援助烏克蘭專案文件。陳建仁指出，進入立法院外交國防委員會就有責任保密，只要是密件，不該外洩的就不能外洩，後續責任交由法院判斷。（編輯：林克倫）1130509