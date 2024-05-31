藍委頻問是否覆議 卓榮泰：比較各方意見做最後判斷

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（中央社記者郭建伸台北31日電）國民黨立委林思銘今天質詢時數度追問行政院是否就國會職權修法提覆議。行政院長卓榮泰備詢回應，待全部條文到行政院後再比較各方意見，他來做最後判斷，但既然是憲法賦予憲政機關責任，他必須負起責任。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立法院進行施政方針報告並備質詢。

國民黨立委林思銘質詢指出，國會改革法案是為了讓陽光照進國會，並讓行政、立法相互制衡，共同謀求國家改革，卓榮泰上午稱還沒收到法案不了解內容，但為何在拜會黨團時，第一時間就稱要提覆議。

卓榮泰表示，不能說是不了解條文內容，他看到許多民眾對程序完備、侵害人民權益、違憲與否有疑慮，站在行政機關的立場，必須解決疑慮，所以看到立法院公文送抵後，會對照影響層面。

林思銘指出，這次國會改革修法包含聽證調查權、藐視國會罪、總統赴立法院國情報告、加強人事審查權、正副院長記名投票，那一部分行政院認為窒礙難行必須提出覆議。

卓榮泰表示，除了監察院對權力分立提看法，人事同意權不要跟調查權混為一談，行政機關當然要據實提供資料，調查權、調閱權字義上也不同。

不過林思銘指出，三讀通過的立法院職權行使法明定，調查專案小組是對相關議案和立委職權行使事項才能行使調查、調閱權，有弊端才加以調查，不是漫無邊際調查。

卓榮泰表示，外界有200位法律學者認為法律明確性不足，這點值得深思。林思銘表示，他尊重這200位學者看法，但有更多學者看法不同，正反意見都有。

有關反質詢，林思銘則指出，根據三讀修正後的立法院職權行使法，官員到立院接受質詢，不得拒絕、虛偽答覆、隱匿資訊或其他藐視國會行為，他要請教在座部長，是否擔心未來因為反質詢、虛偽陳述而受到懲罰，「不會擔心的請舉手」。

卓榮泰則馬上接話表示，官員不用舉手，因為舉手沒有聲音留不下紀錄，他可以代表部會首長回答。他強調，說謊是政治人物的人格自殺，絕對不會用虛偽陳述，但請容許行政機關認定機密的制度。

林思銘表示，應相信立委會謹守分際，不可能到立委這職務，還會洩漏國家國防外交機密，「不要把我們想到這麼low」。林思銘最後也追問，行政院還要提出覆議嗎。

卓榮泰表示，他還是要看收到的立法院公文，比較各方意見，他來做最後判斷，但既然是憲法賦予憲政機關責任，他必須負起責任。（編輯：林興盟）1130531