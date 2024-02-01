謝龍介報到帶印賴清德照片雨傘 強調一生監督你一人

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（中央社記者郭建伸台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，國民黨立委謝龍介帶著陰晴兩用雨傘走紅毯，雨傘上印有他與總統當選人賴清德的照片，並寫著「一生監督你一人」、「小弟一定追得到」等標題，成為立法院報到日一大亮點。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。

謝龍介今天上午雖然只有一人走紅毯報到，但攜帶一把雨傘進場時，卻成為全場焦點。謝龍介的雨傘上不僅印有他與賴清德的照片，還寫道「一生監督你一人」、「小弟一定追得到」等標題。

媒體詢問有沒有什麼話要對賴清德說。謝龍介說，「我信賴他的智慧，但依然強力監督，所以一生監督你一人，逃不掉」。

謝龍介表示，這是一把陰晴兩用傘，是他從賴清德擔任行政院長時就準備，「一直期待著今天」。

此外，民眾黨團上午8時30分由總召黃國昌、副總召黃珊珊帶隊8人一起走紅毯，象徵團進團出，並在徒步過程高喊「超越藍綠，最強戰力」。

由於黃國昌曾是第9屆立委，媒體今天詢問重回立法院的感想是什麼。不過黃國昌未回應，僅表示「謝謝」。（編輯：蘇志宗）1130201