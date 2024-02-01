立院院長選舉韓國瑜54游錫堃51黃珊珊7 無人過半12:30第二輪投票

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（中央社記者王揚宇台北1日電）第11屆立委今天報到，隨後進行立法院長選舉。開票結果國民黨韓國瑜54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票、1張無效票，無人過半，中午12時30分將進入第二輪投票，韓國瑜與游錫堃兩人中得票較多者當選。



其中1張選票是投給黃珊珊，但在其他區域有污漬，引起各方討論是否為無效票。會議主席、民進黨立委柯建銘裁定為無效票1張。

第11屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。



各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

影片來源：國會頻道

其中1張選票是投給黃珊珊，但在國民黨立委陳菁徽名字上方有污漬，引起各方討論。這張票最終裁定為無效票。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日

立法院長選舉部分，國民黨推出不分區立委韓國瑜參戰，民進黨則是不分區立委游錫堃尋求立法院長連任，而台灣民眾黨則是由不分區立委黃珊珊角逐國會龍頭。



根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。



立法院長選舉投票，規劃於上午10時30分至中午12時舉行，並於中午12時起開票。待圈票處布置完成後，立委約在10時38分開始投票。



選舉過程中，包含韓國瑜在內的國民黨立委公開亮票，把選票高舉在頭上，大方給議場2樓的媒體記者拍照，民進黨、台灣民眾黨立委則分別技術性亮票，把選票外折給其所屬政黨的監票員看。



約在上午11時9分，獲在場立委推舉成為會議主席的民進黨立委柯建銘表示，全體立委已投票完畢，總共發出113票，進行開票作業。約在上午11時43分完成開票，韓國瑜獲54票、游錫堃獲51票、黃珊珊獲7票、無效票1張，他們的得票數均未過半，因此稍晚將進行第二輪投票。（編輯：蘇龍麒）1130201