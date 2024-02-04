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柯文哲：民眾黨缺傳統媒體地方組織 要開網路電視台

2024/2/4 18:29
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（中央社記者陳俊華台北4日電）民眾黨主席柯文哲今天說，選後正在寫檢討報告，估計要花半年，民眾黨沒有傳統媒體，也沒地方組織，因此決定要開網路電視台；這次大選也證明，不需要跟財團靠近，都靠小額募款也能打完選戰。

柯文哲以及台北市議員黃瀞瑩、林珍羽下午出席北區謝票茶會，但柯文哲並未安排媒體聯訪。

柯文哲致詞時說，他首先要為沒選上總統向大家致歉，並同時要表達感謝，有大家幫忙才有一定的成績；民眾黨這次政黨票得票率拿下22%，要泡沫化不容易，基本盤已經夠大。

柯文哲表示，選後要反省改進，正在寫檢討報告，估計要花半年時間，他也請外部公司統計全台各投開票所的投票率，要用數據做政策決定，哪個地方可以派人選里長、鄉鎮長，派何種人去才有當選機會，都需要有統計數據作基礎。

柯文哲指出，民眾黨沒有地方組織，造勢場合想派10輛遊覽車的支持者、都沒把握；也沒有傳統媒體，要如何突破是大問題，「過去有藍媒、綠媒，我們只有倒霉、兩邊都打我們」。

柯文哲說，他決定要開網路電視台，但內容怎麼做還要思考，不可能每天都做政論節目，要做吃吃喝喝也可以，但是要找誰來做、還要再想想。

柯文哲表示，台灣三黨分立的局面大概已形成，民眾黨也證明不需要跟財團靠近，這場選舉都靠小額募款也能打完；民眾黨立委黃國昌一個晚上，就募到新台幣1400萬元，但因為捐款太多電腦當機，只拿到800萬元。

柯文哲指出，網路捐款在1月11日深夜要關帳，因為第三方支付處理要1天時間，當天中午就發文請大家要捐款就要快，「12小時就捐了4000多萬」。

另外，綠白為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，柯文哲被綠營指致電醫界大老陳永興喬「珊昌配」，柯文哲則反批造謠並將提告。

柯文哲說，醫生不會去害病人、騙病人，在真實世界要具備自保能力，「電話說」是典型例子，綠營找很多醫界的人要他打電話給陳永興，但他根本沒有陳永興電話，打去之後、卻變成「柯文哲主動打給陳永興，做選舉交易」。

柯文哲指出，只要透過媒體不斷抹黑、抹紅，就會慢慢垮掉，這就是目前民進黨的一種媒體攻勢；他還沒想出好的應對辦法，只能盡量澄清，但澄清8成、還是會得逞2成。（編輯：黃國倫）1130204

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